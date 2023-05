Tem prorrogação na semifinal da Champions League 2023?

A semifinal da Champions League, a última fase antes da grande final, traz as disputas entre Real Madrid e Manchester City de um lado, e o clássico italiano Milan e Inter de Milão do outro. Os dois vencedores vão se enfrentar na grande final em Istambul, na Turquia. Entenda o critério de desempate da semifinal e como funciona.

Semifinal da Champions League tem prorrogação?

Em caso de empate na soma dos dois resultados na semifinal da Champions League, a prorrogação terá início entre as equipes dentro de campo. Serão dois períodos de 15 minutos de tempo extra disputados ao fim do segundo tempo da partida regular.

O time que marcar o maior número de gols avança para a final. Caso a igualdade permaneça, aí a disputa de pênaltis é que define o finalista da competição.

Também é importante ressaltar que não tem gol fora de casa no mata-mata da Liga dos Campeões. As marcações possuem o mesmo valor tanto dentro como fora de casa.

Confira o trecho extraído do regulamento da UEFA.

"Para partidas disputadas no sistema de mata-mata, se as duas equipes envolvidas em um empate marcarem o mesmo número de gols nas duas partidas, dois períodos de 15 minutos de prorrogação serão disputados no final da segunda mão. A equipe que marcar mais gols durante a prorrogação se classifica para a próxima fase. Se ambas as equipes marcarem o mesmo número de gols ou nenhum gol for marcado durante a prorrogação, os chutes da marca de pênalti determinam qual equipe se classifica para a próxima fase".

Como funciona a Liga dos Campeões?

Trinta e dois clubes disputam a fase de grupos da Liga dos Campeões. Cada um dos elencos garante a sua vaga de acordo com a sua colocação nos campeonatos nacionais, além do atual campeão da Champions League e da Liga Europa que se classificam automaticamente.

Os clubes são divididos em oito grupos de quatro cada onde jogam entre si por seis rodadas, em pontos corridos. Cada vitória dá três pontos e o empate apenas um para os dois lados. Ao fim, os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final, primeira etapa no mata-mata.

O sorteio da UEFA determina cada um dos jogos das oitavas, disputado em ida e volta. Depois, um novo sorteio define os jogos das quarts de final e consequentemente o chaveamento até a final. Daí, os times avançam para a semifinal e a final.

A final da Champions League é a única disputada em partida única no mata-mata.

Jogos da semifinal

As equipes de Real Madrid, Manchester City, Milan e Inter de Milão disputam a semifinal da Liga dos Campeões na temporada. Serão dois jogos, ida e volta, até que os dois finalistas estejam formados.

A final da Champions League está marcada para 10 de junho de 2023, sábado, no Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia.

JOGOS DE IDA:

Terça-feira, 09/05:

Real Madrid x Manchester City - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha

Quarta-feira, 10/05:

Milan x Inter de Milão - 16h (Horário de Brasília)

Estádio San Siro, na Itália

JOGOS DE VOLTA:

Terça-feira, 16/05:

Inte de Milão x Milan - 16h (Horário de Brasília)

Estádio San Siro, na Itália

Manchester City x Real Madrid - 16h (Horário de Brasília)

Etihad Stadium, na Inglaterra

Leia também:

Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid?