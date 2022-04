Wolfsburg x Barcelona feminino: onde assistir e horário Champions (30/04)

No primeiro jogo, o time espanhol goleou por 5 a 1 jogando em casa, no Camp Nou

Valendo vaga na final da Champions League Feminina, Wolfsburg e Barcelona se enfrentam neste sábado, a partir das 13h (Horário de Brasília), na Volkswagen Arena, na Alemanha, pelo jogo de volta na semifinal. Dessa maneira, saiba onde assistir Wolfsburg x Barcelona feminino ao vivo.

No primeiro jogo, o time espanhol venceu por 5 a 1 em casa. Para conquistar o passaporte até a final basta um empate. Gol fora de casa não é critério de desempate e, em caso de igualdade no placar, a prorrogação será iniciada.

Onde assistir Wolfsburg x Barcelona feminino ao vivo?

Onde assistir o jogo do Wolfsburg x Barcelona feminino hoje ao vivo vai ser no Youtube e DAZN, a partir das 13h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o serviço de streaming da DAZN transmite o jogo da Champions Feminina neste sábado, disponível somente para os assinantes em sua plataforma. Para tornar-se membro, o streaming está disponível pelo valor de R$19,90 ao mês no site (www.dazn.com).

Para assistir de graça, o canal do DAZN no Youtube, em parceria com a UEFA, transmite para todo o país a semifinal neste sábado. Basta acessar o site pelo computador, celular, tablet ou até a smart TV e acompanhar ao vivo.

Ficha técnica de Wolfsburg x Barcelona feminino hoje:

Data: 30/04/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Volkswagen Arena, na Alemanha

Onde assistir: DAZN e Youtube

As jogadoras da equipe alemã vão precisar do apoio da torcida neste sábado se quiserem lutar pela vaga na final da Champions este ano. Depois de tomarem cinco gols, as meninas do Wolfsburg entram em campo dispostas a todo sacrifício. Para chegarem até aqui, venceram o Arsenal nas quartas de final.

Do outro lado, o Barcelona fez bonito em casa e goleou com cinco gols as alemãs. Com esse resultado, um simples empate basta para carimbarem a vaga na final da Champions Feminina, buscando mais um título da maior competição de futebol do mundo. Nas quartas, as espanholas passaram pelo Real Madrid.

Escalação do Wolfsburg x Barcelona

Escalação do Wolfsburg:​ Schult, Joelle Wedemeyer, Kathrin Hendrich, Dominique, Rauch, Lattwein, Popp, Huth, Roord, Sveindís Jane e Tabea

Escalação do Barcelona: Sandra Paños, Marta Torrejón, Irene Paredes, León, Rolfo, Alexia Putellas, Guijarro, Bonmatí, Hansen, Jenni e Ana-Maria Crnogorcevic

Confira no vídeo como foi um o priemiro jogo da semifinal entre os times.

