Wolfsburg x Juventus: onde assistir a Champions Feminina hoje (18/11)

As equipes de Wolfsburg x Juventus se enfrentam nesta quinta-feira, 18/11, a partir das 14h45 (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo A na Champions League Feminina no AOK Stadion. Confira onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Wolfsburg x Juventus: O jogo entre Wolfsburg e Juventus terá transmissão da plataforma DAZN, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, além de passar de graça no Youtube da DAZN em parceria com a UEFA.

Quando vai ser: 18 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: AOK Stadion, cidade de Wolfsburg, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube da DAZN UWCL ou DAZN no site ou aplicativo (www.dazn.com) por assinatura

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Com 5 pontos na segunda posição, o Wolfsburg venceu uma partida e empatou as outras duas pelo grupo A na Champions League Feminina. Dessa maneira, se quiser ocupar a liderança do agrupamento e destronar o Chelsea, as meninas alemães precisam ganhar o seu jogo e torcer por um tropeço das inglesas.

Enquanto isso, a Juventus vem logo atrás em terceiro lugar com 4 pontos, deixando torcedores preocupados com o desempenho apresentado. Até aqui, são uma vitória, um empate e uma derrota, buscando a liderança e principalmente a vaga na próxima fase.

Escalações de Wolfsburg x Juventus:

Buscando os três pontos em confronto direto, as equipes não tem desfalques através dos elencos. Por isso, devem colocar as melhores jogadoras em campo.

Wolfsburg: Almuth; Kathrin, Wedemeyer, Dominique, Rauch; Wabmunth, Oberdorf, Lena, Turid Knaak; Jill Roord, Svenja Huth

Juventus: Magnin; Lundorf, Boattin, Salvai, Gama; Martina, Sofie, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig

