Com gol de Neymar, PSG vence Montpellier e segue líder do Francês

O PSG aplicou uma goleada sob o Montpellier nesta sexta-feira (22), pela 21ª rodada do Campeonato Francês, no Parc des Princes. Por 4 a 0, o time parisiense garantiu os três pontos e com isso segue na liderança da competição com quarenta e cinco pontos, ou seja, três a mais que o Lille, vice-líder. Então, confira como foi a partida.

PSG e Montpellier pelo Campeonato Francês

Só deu Paris na primeira etapa. O time conseguiu chegar e levar perigo para a defesa dos visitantes, porém apresentando pequenos problemas na hora de concretizar o gol.

Aos 18 minutos, tudo mudou. Com a ajuda do VAR, o árbitro expulsou o goleiro Omlin, do Montpellier por dura entrada em Mbappe. Dessa maneira, a equipe visitante precisou alterar completamente o seu esquema para colocar o goleiro reserva Bertaud em campo. Neymar, em seguida, cobrou falta mas em chute ao canto esquerdo mandou para fora.

O PSG continuou pressionando com Neymar, Icardi, Mbappe e Di Maria. Com tantas finalizações, não demorou para o gol sair. Aos 34 minutos, em jogada com Neymar e Di Maria, o jovem Mbappe recebeu do argentino e acertou em cheio as redes dos adversários. Próximo ao final do primeiro tempo, o brasileiro tentou ampliar o resultado, mas parou em grande defesa de Bertaud. A única tentativa do Montpellier veio ao fim da etapa aos 41, com desvio de cabeça de Hilton e Laborde após cobrança de escanteio e nos acréscimos com Sambia mandando longe.

O segundo tempo começou mais equilibrado, com ambos os times incomodando. O PSG apresentou boas chances mas novamente com dificuldade para finalizar. Entretanto, aos 15 minutos, o PSG resolveu o jogo. Neymar foi o primeiro a ampliar a contagem ao receber assistência de Mbappe e inflar o gol de Bertaud. Um minuto depois, Icardi sozinho no meio da defesa dos visitantes fez o terceiro. Aos 17, Mbappe conseguiu o seu segundo gol depois de receber passe de Icardi.

Então, até o apito final, o Paris Saint-Germain seguiu pressionando e não desistiu de aumentar a goleada. Neymar, de falta, teve a chance de fazer o seu segundo no jogo, mas mandou lado a trave. Assim, com o árbitro encerrando o jogo, o placar de 4 a 0 foi o suficiente para

Escalações:

PSG: Navas; Diallo, Marquinhos, Florenzi, Kurzawa; Verratti, Paredes; Di Maria, Icardi, Neymar, Mbappe.

Montpellier: Omlin (Bertaud); Souquet, Congré, Mendes, Hilton; Le Tallec, Ristic, Sambia, Savanier; Laborde, Mollet.

PSG é o líder do Campeonato Francês

Com quarenta e três pontos, o PSG termina a sexta-feira (22) em primeiro lugar no Campeonato Francês, abrindo três pontos de vantagem com o rival Lille, na vice-liderança. Dessa maneira, mesmo se o rival Lille vencer no domingo diante ao Rennes, o Paris continua líder já que possui um maior saldo de gols.

Enquanto isso, o Montpellier aparece em 11º, contabilizando vinte e oito pontos.

Próximo compromisso de PSG e Montpellier

Ademais, pela 22ª rodada do Campeonato Francês no próximo fim de semana, o Montpellier recebe o Lens no sábado (30), às 13h. Já o PSG visita o Lorient-Bretagne no domingo (31), às 11h.