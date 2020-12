Lille x PSG (20/12): onde assistir e escalações do jogo de hoje

Valendo a liderança do Campeonato Francês, Lille e PSG se enfrentam neste domingo (20), às 17h, pela décima sexta rodada, no Stade Pierre-Mauroy. Com apenas um ponto de diferença entre os dois times, o confronto de hoje vai decidir quem será o novo líder do torneio. Ademais, saiba onde assistir.

Onde assistir Lille x PSG?

A partida entre Lille x PSG tem transmissão do aplicativo Onefootball ao vivo, às 17h (Horário de Brasília).

+ Neymar desfalca PSG e só retorna em janeiro de 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Em segundo lugar na tabela, o time do Lille possui trinta e dois pontos, um a mais que o Paris. Se vencer, abre dois pontos com o líder Lyon. Um empate também basta para tomar a ponta, já que possui maior saldo de gol. Ao todo, possui nove vitórias, cinco empates e uma derrota. Ademais, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Ajax.

Enquanto isso, o PSG aparece em terceiro lugar, com trinta e um. Para ocupar a liderança, precisa ganhar o confronto. Dessa maneira, possui dez vitórias, um empate e quatro derrotas. Por fim, enfrenta o Barcelona na Champions League.

Possíveis escalações de Lille x PSG

Para a equipe da casa, apenas Renato Sanches e o brasileiro Luiz Araújo, ex-São Paulo, estão indisponíveis.

Provável Lille: Maignan; Reinildo, Botman, Fonte, Celik; Bamba, Xeka, Ikoné, Andre; Yazici, David.

Tuchel não pode contar com Icardi, Sarabia, Danilo Pereira, Bernat, Diallo e agora Neymar, com uma lesão no tornozelo esquerdo, retornando apenas no ano que vem.

Entretanto, Marquinhos está de volta ao time.

Provável PSG: Navas; Florenzi, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe; Paredes, Rafinha, Verratti; Di Maria, Mbappe, Kean.

Confira todos os jogos da rodada do Francês

Além deste confronto, a décima sexta rodada do Campeonato Francês também traz outras nove partidas. Ademais, você pode assistir a todas elas no aplicativo Onefootball.

Metz 2 x 0 Lens

Olympique 1 x 1 Reims

Nice 1 x 4 Lyon

Stade Brestois x Monpellier – 09h

Dijon x Monaco – 11h

RC Strasbourg x Bordeaux – 11h

Nantes x Angers – 11h

Saint-Étienne x Nimes – 11h

Lorient-Bretagne Sud x Rennes – 13h