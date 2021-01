Lorient Bretagne x PSG: onde assistir e escalações do jogo (31/01)

Lorient Bretagne e PSG se enfrentam neste domingo (31), às 11h, no Stade du Moustoir, pela 22ª rodada do Campeonato Francês. Enquanto uma equipe busca retomar a liderança, a outra precisa vencer de qualquer maneira para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Lorient Bretagne x PSG: onde assistir ao vivo?

A partida tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 11h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Lorient Bretagne x PSG

Na equipe do Lorient, Boisgard não aparece na convocação divulgada pelo clube. Portanto, é provável que Hamel ou Laurienté seja o substituto.

Possível Lorient Bretagne: Dreyer; Delaplace, Gravillon, Morel, Etienne; Chalobah, Lemoine, Monconduit; Pierre-Yves Hamel, Moffi, Wissa.

Pochettino não pode contar com Marquinhos, Ander Herrera e o goleiro Keylor Navas, todos lesionados. Entretanto, Verratti e Diallo testaram positivo para covid-19 e com isso estão isolados cumprindo todas as normas exigidas pelas autoridades francesas.

Possível PSG: Rico; Kimpembe, Bakker, Florenzi, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Mbappe, Icardi.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Francês

Além disso, a vigésima segunda rodada do Campeonato Francês também traz outras nove partidas neste fim de semana. Ademais, você pode assistir a todas no aplicativo Onefootball.

Lyon 2 x 1 Bordeaux

Montpellier 1 x 2 Lens

Nice x Saint-Étienne – 09h

Stade Brestois x Metz –11h

Angers x Nimes – 11h

RC Strasbourg x Reims – 11h

Lille x Dijon – 13h

Nantes x Monaco – 17h

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Lorient ocupa neste momento a 19ª posição com quinze pontos. Dessa maneira, venceu quatro jogos, empatou três e perdeu treze. Entretanto, mesmo se vencer, não deixa a zona de rebaixamento, mas soma pontos, o que é inegavelmente importante.

Enquanto isso, o PSG tem a chance de terminar a rodada em primeiro lugar com quarenta e oito pontos. Porém, se perder, precisa torcer por um tropeço do Lille contra o Dijon também neste domingo. Por fim, enfrenta o Barcelona nas oitavas da Champions League.