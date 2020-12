Montpellier x PSG: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

Montpellier e PSG se enfrentam neste sábado (05), às 17h, pela décima terceira rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1, no Stade de la Mosson. Ademais, saiba onde assistir ao vivo a partida.

Líder, com vinte e cinco pontos, o Paris Saint-Germain, que vem de vitória contra o United pela Champions League, precisa vencer para defender a posição e abrir vantagem aos demais. Enquanto isso, o time da casa aparece em 5º, com vinte e três pontos, embolando a tabela com outras quatro equipes tendo a mesma pontuação.

Montpellier x PSG: onde assistir?

A partida entre Montpellier x PSG tem transmissão do aplicativo Onefootball, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do site oficial da plataforma.

Como estão as equipes na temporada?

Com vinte e cinto pontos, o PSG ocupa a liderança do Campeonato Francês. Dessa maneira, são nove vitórias e três derrotas. Se vencer, vai para vinte e oito, mas tem que torcer para os demais perderem.

Pela Champions League, o Paris vai definir a vaga na última rodada do grupo H.Em primeiro lugar, com nove pontos, o time francês precisa vencer ou empatar. Isso já lhe garante a vaga nas oitavas.

Enquanto isso, o time da casa vem de uma sequência de quatro vitórias no campeonato, estando em 5º lugar, com vinte e três. Assim, venceu sete vezes, empatou duas e perdeu três. Ganhando, pode assumir a ponta da tabela, mas precisa contar com derrota dos rivais Lille, Monaco e Lyon.

Possíveis escalações de Montpellier x PSG

Para o time anfitrião, Andy Delort, principal atacante da equipe, não aparece no plantel convocado para o duelo deste sábado.

Provável Montpellier: Omlin, Sambia, Ristic, Mendes, Congré; Savanier, Ferri, Mollet; Mavididi, Laborde, Dolly.

#MHSCPSG Le groupe Montpelliérain 🔶🔷 🗓️ @Ligue1UberEats – J1⃣3⃣

👥 20 joueurs convoqués

🎯 Un objectif : tout donner ! pic.twitter.com/VLLg79UxF9 — MHSC (@MontpellierHSC) December 4, 2020

Tuchel, treinador do PSG, ainda não pode contar com Sarabia, Bernat e Icardi. Entretanto, Julian Draxler será avaliado antes da partida, podendo retornar aos gramados. Visando o próximo jogo decisivo da Champions, o técnico pode optar por poupar jogadores.

Provável PSG: Navas; Dagna, Marquinhos, Kimpembe, Kurwaza (Bakker); Gueye, Rafinha (Pereira), Herrera; Di María, Kean (Mbappé), Neymar.

Confira todos os jogos da rodada do Francês

Além deste confronto, outros nove jogos acontecem neste fim de semana pela Ligue 1, o Campeonato Francês. Ademais, você pode assistir a todos eles no aplicativo Onefootball.

Nimes x Olympique

Rennes x Lens – 13h

Domingo:

Lille x Monaco – 09h

Nantes x RC Strasbourg – 11h

Dijon x Sant-Étienne – 11h

Angers x Lorient -Bretagne Sud – 11h

Bordeaux x Stade Brestois – 11h

Reims x Nice – 13h

Metz x Lyon – 17h