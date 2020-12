Neymar faz 2, PSG vence United e decide na última rodada

Com dois gols de Neymar em jogo eletrizante, o PSG venceu o Manchester United por 3 a 1 nesta quarta-feira (02), no Old Trafford, pela quinta rodada do grupo H da Champions League. Rashford e Marquinhos também marcaram. Ademais, confira como foi a partida.

Os visitantes precisaram de seis minutos para abrir o placar, com Neymar. Mas Rashford conseguiu deixar tudo igual no primeiro tempo. Marquinhos virou, e Neymar fez o segundo nos acréscimos finais, sacramentando a vitória do Paris.

Manchester United e PSG na Champions League

A partida começou inegavelmente pegada, com muita tensão. A equipe francesa, que precisava do resultado para não ser eliminada, abriu o placar com 6 minutos de jogo. Em jogada entre Mbappé e Neymar, o brasileiro aproveitou a sobra e encheu a rede dos ingleses.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Dessa maneira, com o gol, o United foi pra cima tentando reverter o resultado. Cavani, ex-jogador do Paris, mostrou bom desempenho em campo, assustando Navas. Somente aos 32 minutos Rashford conseguiu deixar tudo igual na Inglaterra, em chute do atacante desviado em Danilo Pereira.

Na segunda etapa, o United voltou melhor, pressionando o time da capital francesa, ditando ritmo de jogo e tendo as melhores chances. Martial, Rashford e Cavani foram os responsáveis. Mesmo assim, nenhuma bola entrou.

Até que Marquinhos apareceu para virar o placar em favor dos visitantes. Aos 23 minutos, depois de escanteio cobrado, o brasileiro aproveitou e finalizou para as redes de De Gea. Para piorar a situação, em seguida, os ingleses perderam Fred, expulso depois de receber o segundo amarelo.

Nos acréscimos, Neymar marcou o segundo gol para o PSG, em jogada entre Mbappé e Rafinha. Com 3 a 1 no placar, o PSG tira um peso das costas ao saber que segue vivo na competição.

Escalações:

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex Telles; McTominay, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Martial; Cavani.

PSG: Navas; Diallo, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi; Verratti, Pereira, Paredes; Neymar, Kean e Mbappé.

Como fica a situação do grupo H para a última rodada?

Paris Saint-Germain, Manchester United e RB Leipzig estão empatados com nove pontos, nesta ordem ocupando a tabela de classificação. Dessa maneira, todos eles dependem apenas de si mesmos para avançar de fase. A sexta e última rodada da Champions League vai definir tudo.

O PSG vai receber o Istanbul na próxima terça-feira (08), às 17h. Precisa ao menos empatar ou vencer e torcer por um empate na outra partida.

Enquanto isso, Manchester United e RB Leipzig se encontram na Alemanha, também na terça, às 17h. Quem vencer, leva a vaga. Ambos os times torcem por uma derrota dos franceses.

Em quarto lugar, o Istanbul Basaksehir, com três pontos, sem chances de se classificar.

Próximo jogos de Manchester United e PSG

Ademais, as equipes entram em campo neste fim de semana pelos campeonatos de seus países. No Campeonato Francês, o PSG visita o Montpellier, no sábado (05), às 17h, pela décima terceira rodada.

Enquanto isso, no Inglês. na décima primeira rodada, o United visita o West Ham também no sábado, às 14h30.