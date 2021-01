PSG x Montpellier: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês (22/01)

PSG e Montpellier se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 17h, no Parc des Princes, pela 21ª rodada do Campeonato Francês. Líder com quarenta e dois pontos, a equipe comandada por Pochettino tem a oportunidade de aumentar a vantagem na ponta da tabela se vencer o confronto de hoje. Então, saiba onde assistir a partida ao vivo.

PSG x Montpellier: onde assistir ao vivo?

A partida tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 17h (Horário de Brasília).

+ PSG quer Messi e Sergio Ramos para a próxima temporada

Possíveis escalações de PSG x Montpellier

Ao Paris, retornam para o time principal Thilo Kehrer, Rafinha e Alexandre Letellier, todos recuperados. Entretanto, Dagba está com covid-19 e por isso permanece isolado do plantel, enquanto Ander Herrera e Juan Bernat estão afastados por lesão.

Possível PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Kurzawa; Verratti, Paredes; Di Maria, Kean, Neymar, Mbappe.

Ferri e Delort não aparecem na lista de convocados do Montpellier para esta sexta-feira.

Provável Montpellier: Omlin; Sambia, Cozza, Congré, Mendes, Ristic; Le Tallec, Chotard, Mollet; Laborde, Mavididi.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Francês

Além disso, a vigésima primeira rodada do Campeonato Francês também traz outras oito partidas neste fim de semana. Ademais, você pode assistir a todas no aplicativo Onefootball.

Lens x Nice – Sábado – 13h

Monaco x Olympique – Sábado – 17h

Bordeaux x Angers – Domingo – 09h

Reims x Stade Brestois – Domingo – 11h

Dijon x RC Strasbourg – Domingo – 11h

Metz x Nantes – Domingo – 11h

Rennes x Lille – Domingo – 13h

Saint-Étienne – Domingo – 17h

Como estão as equipes na temporada?

Líder do Campeonato Francês, o PSG aparece em primeiro lugar com quarenta e dois pontos, empatado com o Lille, vice-líder. Com a vitória, sobe para quarenta e cinco, ou seja, aumenta a vantagem. Mas para continuar com folga na ponta da tabela, precisa torcer também por um tropeço do Lille. Por fim, enfrenta o Barcelona nas oitavas da Champions League.

Enquanto isso, o Montpellier ocupa o 11º lugar na classificação, com vinte e oito pontos. Mirando uma vaga em competições internacionais na próxima temporada, a equipe visitante precisa garantir os três pontos. Ao todo, venceu oito jogos, empatou quatro e perdeu oito.