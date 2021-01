PSG x Stade Brestois (09/01): onde assistir ao jogo de hoje

PSG e Stade Brestois se enfrentam neste sábado (09), às 17h, no Parc des Princes, pela décima nona rodada do Campeonato Francês. Depois de estrear com empate na rodada passada, Mauricio Pochettino agora quer conquistar a liderança da competição. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

PSG x Stade Brestois: onde assistir ao vivo?

A partida tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 17h (Horário de Brasília).

+ PSG quer Messi e Sergio Ramos para a próxima temporada

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Em segundo lugar na tabela, o PSG possui trinta e seis pontos conquistados. Entretanto, a principal meta do novo técnico, Pochettino, é assumir a liderança do campeonato. Dessa maneira, se vencer este confronto e o Lyon perder torna-se o novo líder do Francês. Por fim, enfrenta o Barcelona nas oitavas da Champions League.

Enquanto isso, o Bretois aparece em 10º, com vinte e seis pontos. Em busca de vagas em competições internacionais, o time visitante precisa ganhar hoje. Assim, pula para o 8º lugar, com vinte e nove.

Possíveis escalações de PSG x Stade Brestois

O meia Lasne foi expulso no último jogo do Campeonato Francês e por isso está fora da partida de hoje. Fora o incidente, a equipe do Brest deve ser a mesma.

Possível Brestois: Larsonneur; Ludovic Baal, Hérelle, Chardonnet, Duverne; Mbock, Faivre; Phillippoteaux, Battocchio, Honorat; Charbonnier.

Recém-chegado ao comando da equipe, Mauricio Pochettino possui uma extensa lista de desfalques, sendo Danilo Pereira, Neymar, Paredes, Kimpembe, Bernat e Rafinha com covid-19. Entretanto, boas notícias também chegam para o treinador. Segundo o boletim oficial do clube, Icardi, Kurzawa e Florenzi estão aptos para retornar ao campo.

Possível PSG: Navas; Bakker, Kehrer, Marquinhos, Dagba; Herrera, Gueye, Verratti; Di Maria, Kean, Mbappe.

Confira todos os jogos da rodada do Francês

Além disso, a décima nona rodada do Campeonato Francês também traz outras nove partidas realizadas neste sábado (09). Ademais, você pode assistir a todas no aplicativo Onefootball.

Montpellier x Nantes – 17h

Metz x Nice – 17h

Reims x Saint-Étienne – 17h

Monaco x Angers – 17h

Dijon x Olympique – 17h

Lens x RC Strasbourg – 17h

Nimes x Lille- 17h

Rennes x Lyon – 17h

Bordeaux x Lorient-Bretagne – 17h