Lisca Doido critica a CBF por jogos na pandemia; veja o desabafo

O técnico do América-MG, Lisca Doido, criticou o seguimento das competições nacionais, diante do cenário da Covid-19 no país. O desabafo ocorreu nesta quarta-feira (3), antes do início da partida entre o Coelho e o Athletic Clube, pelo então Campeonato Mineiro.

Em entrevista na beira do gramado, o treinador direcionou suas palavras à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que confirmou a realização da Copa do Brasil 2021 para os dias 10 e 17 de março. Diante do cenário do vírus no Brasil, Lisca Doido questionou a segurança do torneio, visto que a competição abrange o país inteiro.

Veja o que Lisca Doido disse

“É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos dias 10 e 17, 80 clubes que nós vamos levar com delegação de 30 pessoas para um lado e para outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais, eu estou perdendo amigos, estou perdendo amigos treinadores, não é hora mais, é hora de segurar a vida”, disse o treinador.

Além de criticar a divulgação das datas da Copa do Brasil e então o seguimento do torneio, o treinador direcionou seu desabafo às autoridades que organizam o futebol brasileiro.

“Aqui no Mineiro tudo bem, é mais perto, mas vai pegar uma delegação do Sul e vai levar pra Manaus, como vocês vão fazer isso? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Cléber Xavier, as autoridades, nós estamos apavorados, pelo amor de Deus”.

No Brasil, o Doido é o mais são de todos. Parabéns, Lisca.

América-MG de Lisca Doido divulga casos da doença

O América-MG divulgou nesta quarta (3) novos três casos de Covid-19 em seu elenco. O volante João Gabriel e os atacantes Marcelo Toscano e Kawê testaram positivo para doença, mas antes da partida diante do Athletic.

Os casos não são os primeiros do elenco do Coelho desde o início da pandemia. Os atletas Juninho, Joseph e Lohan testaram positivo recentemente e então cumprem isolamento social. O atacante Leandro Carvalho, contratado neste ano, foi outro jogador a ser diagnosticado com a doença.

Campeonato Catarinense é suspenso

Devido ao cenário de Covid-19 no país, a Federação Catarinense decidiu suspender a competição local. A entidade divulgou a decisão nesta quarta-feira (3), logo depois de várias cidades do Estado proibirem a realização de partidas de futebol, como medida de prevenção ao vírus.

Casos de Covid-19 no Brasil

O país vive seus piores momentos da pandemia de Covid-19. Isso porque nesta quarta-feira (3), o Brasil bateu o triste recorde de 1.840 mortes, no dia. Este é então o maior número de falecimentos, em decorrência da doença, em 24h no país. No total, o vírus já tirou a vida de 259.271 brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde.

