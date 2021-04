Lucas Paquetá no Lyon: veja números do meia em clube francês

Lucas Paquetá é mais uma cria da base do Flamengo. O meia, vencedor da Copa América com a Seleção Brasileira em 2019, coleciona bons momentos vestindo a camisa do rubro-negro. Dessa maneira, o seu bom desempenho lhe rendeu o passaporte para a Europa, tendo passagens por Milan e Lyon, na França, onde segue até hoje.

Conheça Lucas Paquetá

O meia de 23 anos nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Foi no Flamengo, clube carioca, que Lucas deu os primeiros passos no futebol ainda nas categorias de base. Em 2016 subiu para o time profissional, mas só ganhou a sua primeira oportunidade em campo no ano seguinte, pelo Campeonato Brasileiro contra o Athletico-PR no dia 28 de maio. Ao todo, vestiu a camisa em 95 partidas tendo dezoito gols marcados, de acordo com dados do site Ogol.

Em 2019, foi contratado pelo Milan, mas acabou por não ser bem utilizado. A situação fez com que o clube italiano vendesse o brasileiro para o Lille no ano seguinte por metade do valor. Agora, na França, Paquetá se encontrou novamente no futebol.

Paquetá também defendeu a Seleção Brasileira. Assim, contabilizando o Sub-20 e a equipe principal, jogou 21 jogos com três gols, integrando também o elenco na conquista da Copa América em 2019.

Anos de destaque pelo Flamengo

Paquetá estreou pelo Flamengo em 2017, mas ganhou o coração da maior torcida do Brasil facilmente, seja pela demonstração de amor ao clube, carisma ou toda qualidade no futebol que fica visível em campo.

Em 2018, o seu desempenho foi tão bom que alcançou a marca de 56 jogos e 12 gols com o rubro-negro e, mesmo não faturando o título ao final do Campeonato Brasileiro, Paquetá integrou a Seleção do Brasileirão no prêmio da CBF. Pelo prêmio Bola de Prata, da ESPN, foi eleito o melhor meia da temporada, participando da Seleção do Brasileirão.

Confira os números de Lucas Paquetá no Lyon

Vestindo a camisa do clube francês, Paquetá contabiliza 26 jogos com seis gols marcados, tanto no Campeonato Francês como na Copa da França, competição que equivale a Copa do Brasil. Ao todo, são 1,893 minutos jogados.

Em 8 de março de 2021, o Lyon entrou em campo contra o Red Star pelas oitavas de final na Copa da França. Paquetá aos 28 minutos abriu o placar com belíssimo gol de falta. Ao fim, com o empate, os pênaltis aconteceram, com o brasileiro acertando a sua cobrança, dando a classificação ao seu time.

