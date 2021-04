Métodos de Sampaoli causam desgaste no Olympique de Marselha

Jorge Sampaoli, ex-técnico do Santos e Atlético-MG, chegou ao comando do Olympique de Marselha, na França, em março de 2021, mas segundo o jornal francês L’Equipe, a relação com os jogadores já estaria estremecida, principalmente pelos métodos do treinador. Então, entenda o que realmente levou a essa situação.

Conheça Jorge Sampaoli

O argentino de 61 anos começou a carreira como treinador em 2002, no Club Juan Aurich, do Peru. Lá, permaneceu um ano, onde seguiu para o peruano Sport Boys. Até 2008, a sua jornada no país ainda contou com passagens em Bolognesi e Sport Cristal.

Sampaoli também treinou o Higgins, no Chile em 2008, o Emelec do Equador em 2010 e Universidad del Chile em 2011, clube onde foi mais vitorioso em toda a sua carreira. Ao todo, foram três Campeonatos Chilenos e uma Copa Sul-Americana. Assim, o bom trabalho lhe rendeu um convite para comandar a Seleção do Chile em 2012, conquistando o título da Copa América em 2014.

O técnico também tem passagens pela Europa. No Sevilla, em 2016, Sampaoli chegou a comandar inclusive Paulo Henrique Ganso, ex-São Paulo e Santos. Um ano depois, treinou a Seleção da Argentina e, em 2019, chegou ao Brasil para comandar o Santos e Atlético-MG.

Relação de Sampaoli com jogadores do Olympique de Marselha estaria desgastada

De acordo com o jornal francês L’Equipe, os métodos de treino de Jorge Sampaoli confundem os jogadores do Olympique de Marselha, sendo uma mudança brutal para alguns atletas do elenco francês. Ainda segundo a publicação, o treinador grita com os atletas e tem sentido muito problema para se adaptar ao ambiente.

A mudança se da porque os ex-treinadores André Villas Boas e Nasser Larguet possuíam métodos de trabalho bem diferentes de Sampaoli. Desde a chegada do argentino, o Olympique anotou três vitórias e uma derrota no Campeonato Francês.

Onde assistir ao Campeonato Francês?

No Brasil, o Campeonato Francês possui transmissão exclusiva do serviço de streaming OneFootball. Para assistir a todos os conteúdos disponíveis, você pode ter acesso através do aplicativo no celular ou no site oficial do programa.

