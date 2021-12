Lyon x Rangers: onde assistir, horário e escalações da Liga Europa – 09/12

Pela última rodada da Liga Europa, o confronto entre Lyon x Rangers acontece nesta quinta-feira, 09/12, a partir das 14h45 (horário de Brasília), jogando pelo grupo A no Parc Olympique Lyonnais. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Lyon x Rangers: O canal ESPN, em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela última rodada da Liga Europa ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, cidade de Lyon, na França

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar do grupo A com 15 pontos, o Lyon já está classificado para as oitavas de final da Liga Europa na temporada, resultado de uma campanha fenomenal com cinco vitórias. Dessa maneira, o elenco francês só entra em campo hoje para cumprir tabela já que não tem chance de ser destronado.

Enquanto isso, o Rangers vem logo atrás em segundo lugar buscando carimbar de vez a sua classificação para a segunda fase da Liga Europa. Com 7 pontos, qualquer resultado basta, cumprindo também tabela nesta quinta-feira pela última rodada. Por fim, o time venceu dois jogos, empatou um e perdeu dois.

Escalações de Lyon x Rangers:

Os franceses não poderão contar com Jason Denayer, Diomande e Adelaide. Além disso, Lucas Paqueta não aparece na convocação.

Já os visitantes não tem Helander.

Lyon: Lopes; Lukeba, Boateng, Silva, Emerson; Bruno Guimarães, Thiago Mendes, Gusto; Dembele, Aouar, Shaqiri

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Aribo, Arfield, Kamara; Hagi, Morelos, Sakala

Leia também:

Sorteio das oitavas da Champions 2021: data, potes e onde assistir