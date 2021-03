Onde assistir Macaé x Flamengo pelo Cariocão hoje – 6/3/2021

O Rubro-negro faz seu segundo jogo na temporada de 2021, neste sábado (6), às 18h. Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Macaé, no Estádio do Maracanã. Com vitória na estreia, mesmo com equipe reserva, Rubro-negro vai então em busca da liderança do Estadual.

Embora a partida seja realizada no Maracanã, o confronto entre Macaé e Flamengo possui mando de campo do Leão.

Macaé x Flamengo: onde assistir?

A partida entre Macaé e Flamengo no entanto não terá transmissão da tv aberta e nem da fechada. Mas, o torcedor que quiser assistir o confronto, terá que acompanhar o jogo então na FLA TV+, nova plataforma de streaming do clube.

Como as equipes chegam para o jogo?

Com derrota na primeira rodada do Cariocão 2021, para o Bangu, por 1 a 0, o Macaé busca agora então sua primeira vitória no Estadual. O revés deixou o clube sem pontuar, e atualmente, a equipe ocupa o 10º lugar do campeonato, mas ao lado do Nova Iguaçu.

Já o Mengão vem de vitória na estreia do Carioca. Jogando em casa, o Rubro-negro derrotou a equipe de Nova Iguaçu, mas por 1 a 0. Sem nenhum titular, o clube da Gávea contou com o bom desempenho dos jovens do elenco, e o meia Max, marcou então o único gol da partida.

Para o confronto contra o Macaé, o Flamengo deve manter um time alternativo, isso porque jogadores, e inclusive o treinador Rogério Ceni, receberam folga após o término do Campeonato Brasileiro, devido ao calendário apertado na final da temporada.

Prováveis escalações de Macaé e Flamengo

Provável escalação do Macaé: Milton Raphael; Pedro Costa, Helton Matheus, Edson Barba, Patrick; Wagner Carioca, Amaral, Rossales, Wallacer; Rafael Castro, Lopeu.

Milton Raphael; Pedro Costa, Helton Matheus, Edson Barba, Patrick; Wagner Carioca, Amaral, Rossales, Wallacer; Rafael Castro, Lopeu. Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista; Matheuzinho, Natan, Thuler, Ramon; Ronaldo, João Gomes, Hugo Moura; Lázaro, Pepê e Michael.

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Carioca

Sábado 6/3

Macaé x Flamengo– 18h

Volta Redonda x Vasco – 21h05

Domingo 7/3

Nova Iguaçu x Madureira – 15h30

Fluminense x Portuguesa – 16h

Boa Vista x Bangu – 18h

Botafogo x Resende – 20h15

Confira os clássicos do Carioca 2021:

Flamengo x Fluminense (3ª rodada) – 14 de março

Vasco x Botafogo (4ª rodada) – 21 de março

Botafogo x Flamengo (5ª rodada) – 24 de março

Fluminense x Vasco (7ª rodada) – 31 de março

Flamengo x Vasco (9ª rodada) – 11 de abril

Fluminense x Botafogo (10ª rodada) – 18 de abril

