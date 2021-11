Macedônia do Norte x Islândia: onde assistir e escalações hoje (14/11)

As equipes de Macedônia do Norte x Islândia disputam a última rodada das Eliminatórias neste domingo, 14/11, às 14h (horário de Brasília), pelo grupo J jogando na Toshe Proeski Arena. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Como assistir Macedônia do Norte x Islândia hoje: O jogo de Macedônia do Norte e Islândia hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das duas horas da tarde.

Quando vai ser: 14 de novembro de 2021

14 de novembro de 2021 Horário: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília) Local: Toshe Proeski Arena, cidade de Escópia, na Macedônia do Norte

Toshe Proeski Arena, cidade de Escópia, na Macedônia do Norte TV: Sem transmissão

Sem transmissão LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Últimas notícias da Macedônia do Norte

Depois de golear a Armênia fora de casa em 5 a 0, a equipe da Macedônia do Norte entra em campo buscando a vaga na vice-liderança do grupo J para que, dessa maneira, tenha o direito de disputar a repescagem rumo para a Copa do Mundo no Catar.

Entretanto, com 15 pontos, encontra pelo caminho a Romênia e a própria Armênia que também possuem chances na matemática na rodada. Por isso, além de vencer, precisa torcer por tropeços dos seus rivais.

Por fim, não tem desfalques para o jogo deste domingo.

Como vem a Islândia?

Em quinta posição com 9 pontos, a Islândia apenas cumpre tabela já que não tem mais chances de chegar até a Copa do Mundo no ano que vem. Porém, buscando fechar a etapa com chave de ouro, busca uma vitória para entregar aos torcedores nórdicos que buscam celebrar o seu amor por futebol de todas as maneiras.

Ao todo, a equipe venceu dois jogos, empatou três e perdeu quatro. Para hoje, não tem baixas.

Escalações de Macedônia do Norte x Islândia

Provável escalação da Macedônia do Norte:

Dimitrievski; Askovski, Velkovski, Musllu, Alioski; Kostadinov, Elmas, Churlinov, Bardhi, Trajkovski; Ristovski

Provável escalação da Islândia:

Olafsson; Bjarnason, Sampsted, Grétarsson, Skúlason; Johannesson, Bjarnason, Poroarson; Guðjohnsen, Jón Dagur, GuDmundsson

