A rivalidade entre corintianos e palmeirenses é umas das mais acirradas do futebol brasileiro. O famoso Derby Paulista sempre reúne bons jogos, mas com alguns conflitos, e também goleadas. Na história do clássico a maior goleada do Corinthians no Palmeiras foi o resultado de 5 a 1, que ocorreu duas vezes. Relembre.

Qual a maior goleada do Corinthians no Palmeiras?

A maior goleada do Corinthians no Palmeiras é o resultado de 5 a 1. Entretanto, o placar já se repetiu por duas vezes no histórico do confronto entre os clubes. A primeira delas ocorreu em 1952, pela extinta Taça Cidade de São Paulo. O Timão balançou as redes com Carbone (3x), Cláudio e Luizinho. Odair fez o tento alviverde

O placar voltou a se repetir, mas 30 anos depois. Os rivais se enfrentaram no Estádio do Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista de 1982, e o Timão goleou seu adversário novamente por 5 a 1. Dessa vez, Biro-Biro, Sócrates, e Casagrande (3x) fizeram para o alvinegro, enquanto Jorginho anotou o gol de honra palmeirense.

Taça da Cidade de São Paulo : Corinthians 5 x 1 Palmeiras – 1952

: Corinthians 5 x 1 Palmeiras – 1952 Campeonato Paulista: Corinthians 5 x 1 Palmeiras – 1982

Veja abaixo a vitória do Corinthians por 5 a 1 diante do Palmeiras, a maior goleada:

Quem é freguês de quem no Derby?

Embora o Corinthians já tenha aplicado a goleada de 5 a 1 diante do Palmeiras, no histórico geral do confronto, os palmeirenses levam vantagem. Os clubes já se enfrentaram 318 vezes, com 114 vitórias do Verdão, 96 empates e 108 triunfos do Timão, segundo dados do site oGol.

O Campeonato Paulista é a competição na qual as equipes mais se enfrentaram. Foram 214 jogos no Estadual, mas com mais vitórias corintianas. São 80 triunfos do Corinthians, diante de 70 de seu rival e mais 64 empates. No Brasileiro a vantagem é do time do Palestra, com 19 vitórias, contra 18 do time da Fiel e 20 empates.

Quem é o maior artilheiro do clássico?

O atacante Cláudio, que jogou no Corinthians de 1945 até 1957, é o maior goleador do clássico. O jogador fez 21 gols pelo Timão diante do rival e, além disso, é o maior artilheiro do clube corintiano com 305 gols marcados pelo alvinegro.

LEIA TAMBÉM

Santos x Palmeiras histórico de confrontos: quem leva vantagem?