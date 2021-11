Santos x Palmeiras histórico de confrontos: quem leva vantagem?

Santos e Palmeiras possuem uma das rivalidades mais tradicionais do futebol paulista e nacional. Conhecido como Clássico da Saudade, o duelo entre os clubes já decidiu título Estadual, da Copa do Brasil e até mesmo da Libertadores. Mas no histórico de confrontos entre Santos x Palmeiras, quem leva vantagem é o Verdão.

Alviverde tem vantagem no histórico de confrontos Santos x Palmeiras

O Palmeiras leva vantagem no histórico geral de confrontos diante do Santos. Os clubes já se enfrentaram 298 vezes, mas com 128 vitórias do Verdão, contra 93 do Peixe e 77 empates. Os dados são do site oGol. No entanto, o time da baixada leva vantagem nos duelos do Brasileirão, com 24 triunfos, contra 20 do Alviverde e 23 empates.

O Campeonato Paulista é a competição na qual os rivais mais se enfrentaram. Foram 193 clássicos, mas com 94 vitórias palmeirenses, 54 santistas e 45 empates. Já na Copa do Brasil, as equipes estão empatadas. São quatro duelos, com uma vitória para cada lado e então dois empates. Já na Libertadores, a vantagem é do Verdão com um triunfo, justamente na decisão.

Final da Libertadores 2020 entre Palmeiras x Santos

Em 30 de janeiro de 2021, Santos x Palmeiras escreveram mais um capítulo no histórico de confrontos entre as equipes. Os dois clubes se enfrentaram na final da Copa Libertadores da temporada de 2020, no Estádio do Maracanã. Esta foi a terceira decisão entre times brasileiros na história do duelo.

Em 2005, o São Paulo conquistou o título ao vencer o Atlético Paranaense e, no ano seguinte, o Inter derrotou o Tricolor na decisão. No Clássico da Saudade na disputa pelo título internacional, o Verdão levou a melhor ao vencer o jogo por 1 a 0, com gol de Breno Lopes, mas nos acréscimos do segundo tempo.

Relembre a final da Libertadores entre Santos x Palmeiras:

Mata-matas entre Santos e Palmeiras

No histórico de confrontos entre Santos x Palmeiras nos mata-matas, a vantagem é santista, mas em finais quem se deu melhor foi o Alviverde. Em 13 disputas eliminatórias, o Peixe levou a melhor em oito oportunidades, contra cinco de seus rivais.

Em duelos valendo o título, o Palmeiras levantou a taça diante do Santos no Paulistão de 1959, Copa do Brasil 2015 e, por fim, Libertadores 2020. Já o time da baixada ficou com o caneco apenas na final do Campeonato Paulista de 2015.