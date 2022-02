Saiba onde assistir ao jogo do Bilbao hoje. Foto: Reprodução / Athletic Bilbao @AthleticClub

Mallorca x Athletic Bilbao: onde assisti e horário do jogo de hoje – 14/02

Fechando a 24ª rodada do Campeonato Espanhol, o duelo entre Mallorca x Athletic Bilbao promete bagunçar a tabela de classificação nesta segunda-feira, 14/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Iberostar Estadio. Confira a seguir as escalações, onde assistir e que horas é o jogo de hoje.

Onde assistir Mallorca x Athletic Bilbao

O jogo do Mallorca e Athletic Bilbao hoje, pelo Campeonato Espanhol, vai passar no canal ESPN 4 (TV paga) e Star (Serviço de Streaming) para todos os assinantes em todo o país a partir das cinco da tarde.

A plataforma de streaming está disponível somente por assinatura no site (www.starplus.com) e no aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Iberostar Estadio

TV: ESPN 4

Online: Star +

Escalações de Mallorca Athletic Bilbao

Mallorca: Recém-promovido da segunda divisão, o Mallorca faz de tudo para permanecer na elite do Campeonato Espanhol este ano. Porém, o grupo só contabiliza uma vitória nas últimas cinco rodadas da competição, aparecendo em décimo sétimo lugar com 23 pontos.

Athletic Bilbao: Enquanto isso, o Bilbao segue em oitavo lugar com 34 pontos sem perder uma partida por quatro rodadas seguidas nas últimas semanas do Campeonato Espanhol. Se vencer o jogo de hoje, pula uma posição e fica mais próximo de chegar ao G4 nas próximas rodadas.

Escalações do Mallorca e Athletic Bilbao

Escalação do Mallorca – Rico; Valjent, Oliván, Raillio, Maffeo; Galarreta, Rodriguez, Sevilla, Kubo; Rodríguez, Muriqi

Escalação do Athletic Bilbao – Unai; Vivian, Álvarez, Yuri, De Marcos; Dani García, Muniain, Zarraga, Berenguer; Williams, Raúl García

Acompanhe um dos últimos jogos entre Mallorca x Athletic Bilbao.

