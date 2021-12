Mallorca x Celta de Vigo: onde vai passar e horário hoje – 10/12

Pela décima sétima rodada do Campeonato Espanhol, o confronto entre Mallorca x Celta de Vigo acontece nesta sexta-feira, 10/12, com a bola rolando às 17h (horário de Brasília), no Iberostar Estádio. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Mallorca x Celta de Vigo: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Iberostar Estádio, cidade de Palma de Maiorca, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

No último fim de semana, o Mallorca surpreendeu até mesmo os torcedores e venceu o Atlético de Madrid fora de casa. Agora, aparece em 12º com dezenove pontos conquistados ao garantir a vitória em quatro jogos, empatar sete e perder cinco. Se vencer o jogo desta sexta, consegue subir ainda mais na classificação e se afastar da degola cada vez mais para permanecer na elite.

Enquanto isso, o Celta não faz um bom início de temporada. Isso porque, com dezesseis pontos, corre o risco de chegar até a zona de rebaixamento da competição. Com quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas, os comandados de Eduardo Coudet deverão entrar em campo com toda a confiança necessária para levar os três pontos para casa.

Escalações de Mallorca x Celta de Vigo:

Rallo e Matthew Hoppe estão indisponíveis aos anfitirões. Do outro lado, Coudet não poderá contar com Solari, Aspas e Mallo.

Mallorca: Manolo Reina; Russo, Pablo Maffeo,Valjent, Jaume Costa; Ruiz de Galarreta, Iddrisu Baba; Lee, Dani Rodríguez, Antonio Sanchez; Abdón

Celta de Vigo: Dituro; Vázquez, Aidoo, Araujo, Galan; Fran Beltrán, Denis Suárez, Cervi, Brais Mendéz; Nolito, Mina

