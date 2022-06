Malta x San Marino: saiba onde assistir e horário do jogo hoje (12/06)

A bola vai rolar entre as seleções de Malta x San Marino neste domingo, 12 de junho, pela quarta rodada da liga D entre a Liga das Nações. Com início a partir das 15h45 (horário de Brasília), o confronto vai ser no Estádio Nacional de Ta’ Qali. Saiba a seguir onde assistir e todas as informações do jogo de hoje.

Onde assistir Malta x San Marino hoje?

A partida da Liga das Nações entre Malta x San Marino hoje vai passar ao vivo no Star + (serviço de streaming).

Sem qualquer transmissão pela TV, a única maneira do torcedor assistir a Liga das Nações vai ser através do serviço de streaming, disponível somente para os assinantes na plataforma.

O usuário deve acessar o streaming pelo aplicativo para celular, tablet, computador ou na smart TV, com o login e a senha.

Informações do jogo Malta e San Marino hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Ta’ Qali

Arbitragem: Dennis Higler

Onde assistir: Star +

Malta e San Marino na Liga das Nações

Com uma vitória e uma derrota, a seleção de Malta busca os três pontos neste domingo para alcançar a liderança da competição enquanto ainda sonha com a possibilidade de se classificar para a Liga C, a terceira divisão da Liga das Nações na temporada que vem. O time aparece em segundo lugar no grupo dois da Liga D.

Do outro lado, San Marino ainda não pontuou na Liga das Nações, aparecendo em terceiro e último no grupo com duas derrotas e quatro gols tomados. Por isso, a última seleção do ranking da FIFA promete fazer de tudo para virar a mesa e quem sabe marcar também o primeiro gol e o primeiro ponto.

Provável escalação de Malta: Bonello; Borg, Pepe, Jean Borg; Mbong, Guillaumer, Paiber, Camenzuli; Teuma, Satariano e Degabriele. Técnico: Devis Mangia

Provável escalação de San Marino: Benedettini; Palazzi, Rossi, Cevoli; D’Addario, Lunadei, Battistini, Ceccaroli, Golinucci; Rinaldi e Nanni. Técnico: Fabrizio Costantini

Palpite Malta x San Marino

Mesmo deixando a desejar, a seleção de Malta é a favorita aos três pontos domingo, pela quarta rodada da Liga das Nações.

Jogando em casa, a equipe deve garantir facilmente os três pontos para si e, finalmente, brigar pela liderança do seu grupo na Liga D da competição.

Do outro lado, San Marino ainda busca fazer o seu primeiro gol no torneio.