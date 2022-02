Manauara x JC: onde assistir, horário e escalações hoje – 14/02

Fechando a sexta rodada do Campeonato Amazonense na primeira fase, as equipes de Manauara x JC se enfrentam nesta segunda-feira, 14/02, com a bola rolando às 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio da Colina, em Manaus. Confira a seguir que horas, escalações e onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Manauara x JC

O jogo do Manauara e JC hoje, pelo Campeonato Amazonense, vai passar no Barezão Play TV (Serviço de Streaming), a partir das quatro e meia da tarde nesta segunda-feira.

A plataforma está disponível apenas online para acesso pelo site (www.barezaoplay.com.br) ou então pelo aplicativo em Android e iOS a partir dos valores de R$59,90. O valor único de jogo é de R$9,99.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Colina

TV: Sem transmissão

Online: TV Barezão Play

Manauara e JC no Campeonato Amazonense

Manauara – O elenco do Manauara aparece em oitava posição na tabela do Campeonato Amazonense com 8 pontos na competição. Na temporada, o time acumula duas vitórias, dois empates e uma derrota apenas e, por isso, espera conquistar o seu terceiro triunfo nesta segunda-feira.

JC – Enquanto isso, o time do JC está em décimo lugar na tabela com 2 pontos somente. Entrando em campo, o elenco busca a sua primeira vitória nesta segunda-feira. O time tem apenas dois empates e três derrotas, buscando a parte de cima para se classificar até a próxima fase.

Escalação do Manauara e JC

Escalação do Manauara hoje: Neto; Marcílio, Guilherme, Mendonça, Da Silva; Cleyton, Matheus, Giovanni, Tiago, Kamdem; Michel

Escalação do JC hoje: Felipe; Dodô, Breno, Josivaldo; Wesley Alves, Júlio Cesar, Will, Maurizio; Bruno Morais, Daniel, Gabriel

