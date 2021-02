Manaus x Remo (13/2): onde assistir semifinal da Copa Verde

Manaus e Remo abrem as disputas das semifinais da Copa Verde neste sábado (13). Jogando na Arena Amazônia, as equipes entram em campo às 17h (horário de Brasília), pelo jogo de ida. Anteriormente, a partida estava marcada para sexta-feira (12), no entanto a CBF transferiu o jogo para o dia seguinte.

Na próxima quinta (18), os clubes voltam a se enfrentar, mas no Estádio Baenão, mando do time do Remo.

Onde assistir Manaus e Remo?

O confronto entre Manaus e Remo terá transmissão da tv aberta, pela TV Cultura, mas do estado do Pará. No entanto, o torcedor também pode assistir o jogo na internet, pelo MyCujoo.

O Leão Azul de Antônio Baena está no Amazonas para enfrentar o Manaus, pela partida de ida das semifinais da #CopaVerde! Vamos pra cima, com muita luta, em busca da vaga na final. Bora, Leão! 🦁 ➡️ Garanta seu ingresso virtual: https://t.co/kf5SuYVPjb.#OReiDaAmazônia #MANxREM pic.twitter.com/WXsIvPCdOe — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) February 12, 2021

Semifinais da Copa Verde

Manaus x Remo – 13/2 (17h)

Remo x Manaus – 18/2 (16h)

Vila Nova x Brasiliense – 14/2 (16h)

Brasiliense x Vila Nova – 18/2 (15h30)

Como Manaus e Remo chegam para a semifinal?

A equipe amazonense entrou na Copa Verde desde a primeira fase. O Ji-Paraná foi o primeiro adversário do Manaus, e o clube passou sem muitas dificuldades com então uma goleada de 5 a 0. Na sequência, o time de Amazonas enfrentou o Atlético-AC, mas novamente venceu com um placar elástico: 5 a 1. Nas quartas de final, logo depois de empatar com Paysandu por 1 a 1 no jogo de dia, venceu a volta por 2 a 1, e garantiu vaga na final.

Classificado para a próxima Série B, o Remo chega para a partida logo depois de eliminar o Independente nas quartas de final. O clube entrou a partir das oitavas de final da competição e passou pelo Gama na fase de estreia. Na Série C, o clube paraense conquistou o vice-campeonato e garantiu presença na segunda divisão.