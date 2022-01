Manaus x São Raimundo: onde assistir, horário e escalações – 29/01

As equipes se enfrentam neste sábado pela segunda rodada do Campeonato Amazonense

Em confronto pela segunda rodada do Campeonato Amazonense neste sábado, 29/01, as equipes de Manaus x São Raimundo se enfrentam com a bola rolando a partir das 15h30 (horário local), jogando na Arena da Amazônia. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje na televisão ao vivo.

Onde assistir Manaus x São Raimundo hoje O jogo do Manaus e São Raimundo vai passar no Barezão Play, serviço de streaming por assinatura responsável por transmitir o Amazonense para todos os torcedores. O Barezão está disponível por assinatura tanto pelo site (www.bzp.tv) como em aplicativo para Android e iOS.

Horário: 15h30

TV: Sem transmissão

LiveStream: Barezão Play disponível por assinatura (www.bzp.tv)

Escalações de Manaus x São Raimundo

As equipes entram em campo neste sábado sem desfalques.

Provável escalação do Manaus: Reynaldo; Filipe Cordeiro, Paulo Sérgio, Gutierrez, Rafael Rosa; Rogério, Palmares, Gilson; Silvano, Vitinho, Alvinho

Provável escalação de São Raimundo: Oliveira (Matheus Melo); Felipe Leandro, Wellington, Apodi, Weverton; Felipe Leite, Antony, Carlos Henrique, Leozinho; Yan, Rossini

Como estão as equipes no Campeonato Amazonense?

A equipe do Manaus conseguiu os três pontos logo na primeira rodada diante do Fast Club, um dos favoritos na temporada do Campeonato Amazonense. Por 1 a 0, o elenco conseguiu permanecer em terceiro lugar com os três pontos na tabela de classificação. Agora, espera contar com a força da torcida para garantir novamente a vitória.

Do outro lado, o São Raimundo aparece em 9º lugar da classificação sem pontos marcados depois de ser derrotado pelo Operário na rodada passada. Mesmo jogando em casa, o elenco acabou perdendo por 1 a 0 diante dos visitantes e, por isso, tem uma longa recuperação pela frente se quiser chegar até a próxima fase do Barezão.

Leia também:

Sorteio da Copa do Brasil 2022: confira os confrontos da primeira fase