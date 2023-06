Manchester City bate United e é campeão da Copa da Inglaterra

O Manchester City é campeão da Copa da Inglaterra! Com o Estádio Wembley lotado, o elenco de Pep Guardiola venceu o Manchester United por 2 a 1 neste sábado, 03 de junho, e faturou o sétimo título da competição na história. Confira como foi o clássico na grande final inglesa.

COMO FOI A FINAL DA COPA DA INGLATERRA?

Clima quente no Wembley. Ao canto das duas torcidas e muitas provocações, os jogadores de City e United entraram em campo. Bastaram 12 segundos no relógio para Gündogan, do Manchester City, abrir o placar na grande final. O astro aproveitou o erro de Lindelof e, de fora da área, acertou em cheio as redes de De Gea.

Assista ao gol de Gündogan.



Após o gol, o City ganhou o gás necessário e seguiu pressionando o rival. De Bruyne, Rodri e Jack Grealish tiveram boas chances de ampliar o resultado no início do primeiro tempo, sem sucesso. Haaland, aos 20 minutos, apareceu sozinho na área mas o chute foi forte, a bola foi por cima do gol de De Gea.

Na metade da etapa o United conseguiu equilibrar a partida. O cenário mudou completamente aos 29 minutos após o árbitro paralisar o jogo para verificar o VAR, em possibilidade de pênalti após toque no braço de Jack Grealish. Na sequência, o árbitro marcou a penalidade ao United.

Bruno Fernandes assumiu a responsabilidade e empatou a final da Copa da Inglaterra. O jogo seguiu equilibrado na reta final mas nenhum dos dois conseguiu mudar o resultado de 1 x 1.

Assista ao gol de Bruno,



No segundo tempo o Manchester City seguiu com a postura ofensiva. Confiante e inspirado na manhã deste sábado, a estrela do alemão Gündogan brilhou novamente. Aos 5 minutos, Kevin De Bruyne cobrou escanteio e Gündogan, com a perna esquerda, mirou no gol do United e encheu as redes de De Gea em belíssimo gol.

Assista ao segundo gol do City na final.

🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Agora com a perna esquerda, Îlkay #Gündogan (32) disse que só vale fazer gol de primeira e de fora da área na #FACupFinal. Brilhante! ✨pic.twitter.com/TBYGJOpFWt — Fussball Brasil (@FussballBR) June 3, 2023



O Manchester United pareceu sentir a pressão do City. No comecinho do segundo tempo pouco atacou, tendo que se proteger das oportunidades do time azul. De Bruyne chegou bem aos 16 minutos, mas o goleiro De Gea parou o belga na área com o pé direito. O United só reagiu aos 22 minutos com Rashford.

Na metade da etapa, o time vermelho reagiu. A segunda finalização dos Red Devils saiu aos 26, com Garnacho. O jogador do United finalizou da entrada da área, mas a bola passou do ladinho do gol de Ortega.

Na reta final da final os dois times apareceram com boas tentativas dos dois lados. Haaland levou perigo para De Gea em forte chute fora da área aos 37, mas a bola passou perto da trave do goleiro. Mesmo à frente do placar, o grupo de Guardiola não tirou o pé. Enquanto isso, nas arquibancadas, a torcida do City já soltava o grito de campeão.

Com quatro minutos de acréscimos, os times de Manchester buscaram o jogo. O United teve a última chance da final com Varane, aos 46 minutos, carimbar a bola no travessão e, de cabeça, McTominay mandar a bola parte de cima da rede.

Sem tempo para mais nada, o resultado da final da Copa da Inglaterra 2023 deu a vitória por 2 x 1 ao Manchester City e o sétimo título dos Citizens.

Premiação da Copa da Inglaterra 2023

O campeão da Copa da Inglaterra leva para casa a taça, medalhas de ouro e o título de melhor equipe da competição do futebol inglês. De acordo com o jornal inglês The Sun, o vencedor também fatura a premiação de £ 2 milhões, o mesmo que 12 milhões de reais.

O segundo colocado fica com a premiação de £ 1 milhão, ou R$ 6 milhões na cotação de junho de 2023.

A Copa do Inglaterra é similar à Copa do Brasil. Em cada fase que avançam na competição, as equipes faturam um valor diferente. Se um time da Premier League ganha o torneio – caso de Manchester City e United na final – jogando a partir da terceira fase, ele fatura £ 3,9 milhões, ou R$ 24 milhões.

Se começar na primeira fase, vai levar £ 4,08 milhões, ou 25 milhões de reais.

Manchester City – maiores campeões da Copa da Inglaterra

Com o título neste sábado, o Manchester City sobe um degrau na lista de maiores campeões da Copa da Inglaterra com sete troféus. O elenco de Pep Guardiola venceu as edições de 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 e agora 2023.

O time se iguala ao Aston Villa com o mesmo número de títulos. O Arsenal é o maior campeão com 14 títulos, seguido do Manchester United com 13.

Confira quem são os vencedores da Copa da Inglaterra.

Arsenal – 14 títulos

Manchester United – 12 títulos

Tottenham, Chelsea e Liverpool – 8 títulos

Manchester City e Aston Villa – 7 títulos

Blackburn Rovers e Newcastle – 6 títulos

Everton, Wanderers e West Bromwich – 5 títulos

Wolves, Sheffield United e Bolton – 4 títulos

Sheffield Wednesday e West Ham – 3 títulos

Sunderland, Nottingham Forest, Bury, Preston North End, Old Etonians e Portsmouth – 2 títulos

Leicester, Southampton, Leeds – 1 título

