Manchester City e Tottenham disputam a final da Copa da Liga Inglesa

A final da Copa da Liga Inglesa está definida. Tottenham e Manchester CIty irão se enfrentar em busca do primeiro título da temporada 2020/21.

Para chegar até aqui, o time de José Mourinho teve que bater o Brentford, da segunda divisão, enquanto o Manchester City venceu o rival United no derby desta quarta-feira (06). Então, veja como foram os jogos e confira o caminho de cada equipe até a classificação para a grande final.

A primeira semifinal trouxe o confronto entre Tottenham e Brentford. A equipe da segunda divisão entrou em campo como se este fosse o último desafio de sua jornada, já que tornaria o feito de alcançar a final na Copa da Liga Inglesa pela primeira vez histórico.

Jogando em casa, o Tottenham abriu cedo o placar, com Sissoko de cabeça aos 12 minutos. A partida teve controle total dos Spurs em campo, mas isso não impediu os visitantes de levar perigo aos anfitriões. Na segunda etapa, Toney conseguiu deixar tudo igual, mas o VAR cancelou a marcação com impedimento. Foi então que Son ampliou o resultado para 2 a 0. Com um a menos em campo, o Brentford não pôde fazer mais nada.

Entretanto, o Tottenham teve um árduo caminho até a fase final. Pelas oitavas de final venceu o Chelsea nos pênaltis, garantiu a vitória contra o Stoke City e, por último, ganhou do Brentford.

Durante o primeiro tempo da outra semifinal realizada nesta quarta (06), todos os gols marcados foram anulados, deixando o jogo ainda mais intenso e os torcedores com os nervos à flor da pele.

Apenas na segunda etapa o City conseguiu carimbar o seu passaporte na final, além de dominar a partida. Stones fez o primeiro e Fernandinho ampliou aos 38, próximo ao apito final. Para o United, as oportunidades não foram suficientes.

Ademais, o City jogou uma partida a mais que o Tottenham em sua trajetória na Copa da Liga Inglesa. Pela terceira rodada, ganhou do Bournemouth, goleou o Burnley nas oitavas, deu um nó tático no Arsenal nas quartas de final e, por fim, saiu vitorioso em mais um derby de Manchester.

The 2020/21 Carabao Cup Final is confirmed.@ManCity and @SpursOfficial, we'll see you at Wembley! #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/JwT2UVYoMa

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 6, 2021