Manchester City x Birmingham (10/1): veja onde assistir e escalações

Manchester City x Birmingham se enfrentam neste domingo (10), às 10h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium. Em jogo válido pela terceira fase da Copa do Inglaterra, quem vencer o confronto avança na competição.

Onde assistir Manchester City x Birmingham?

O confronto entre Manchester City x Birmingham terá transmissão exclusiva da DAZN. No entanto, a emissora terá narração e comentários em português para todo o Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Após um início ruim na Premier League, o City conseguiu se recuperar na competição. Com três vitórias seguidas, a equipe está em quinto lugar com 29 pontos. Assim como o time de Pep Guardiola, o Tottenham possui a mesma pontuação, no entanto a equipe de Mourinho fica à frente por conta do saldo de gols.

O Manchester City fará seu terceiro jogo em 2021. São três duelos em sete dias: venceu o Chelsea na Premier League, e eliminou o Manchester United na Copa da Liga Inglesa. Logo depois do jogo de domingo, a equipe volta a campo no dia 13, pela Premier League, contra o Brighton.

O Birmingham atualmente está na segunda divisão da Inglaterra, a Championship. Embora já tenha figurado na Premier League, a equipe não vive momentos positivos, e amarga a 18ª posição do campeonato. A fase do clube é tão ruim, que nos últimos cinco jogos, a equipe perdeu quatro e empatou um.

Escalações de Manchester City x Birmingham

Com uma maratona de jogos, Guardiola deve poupar alguns jogadores para o confronto contra o Birmingham. Por isso, a equipe do City deve atuar com um time misto.

Manchester City: Steffen; Walker, Harwood-Bellis, Stones, Mendy; Rodri, Gundogan, Foden; Mahrez, Aguero, Zinchenko.

Considerado o grande jogo da temporada do Birmingham até então, o clube deve ir com força máxima para confronto.

Birmingham: Prieto; Dean, Colin, Clarke-Salter, Friend; Clayton, Kieftenbeld, Toral; Bela, Hogan, Leko

