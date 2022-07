Manchester City x Club América: onde assistir e horário hoje (20/07)

Tem jogo grande de futebol hoje! As equipes de Manchester City x Club América se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de julho, em amistoso internacional na pré-temporada a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Jogando no NRG Stadium, em Houston, acompanhe ao vivo onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Manchester City x Club América hoje?

O jogo do Manchester City x Club América hoje será transmitido na ESPN 4 e Star +, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), nesta quarta-feira ao vivo em jogo de futebol amistoso.

Sem transmissão pela televisão aberta, o torcedor deve sintonizar o canal da ESPN em seu televisor, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, ou seja, é necessário obtê-lo em sua programação.

Online, o jogo do Manchester City x Club América hoje está disponível também pelo aplicativo do Star +, tanto para celular, tablet, computador como na smart TV.

Enquanto a temporada não começa, o Manchester City realiza uma agenda completa de amistosos na pré-temporada. Este é o primeiro jogo que tem, enfrentando uma grande equipe mexicana. Depois, o elenco de Pep Guardiola vai jogar contra o Bayern de Munique no dia 23 de julho. Daí, tem a Supercopa Inglesa pela frente, torneio que vale título.

Do outro lado, o Club América, do México, disputa o Campeonato Mexicano na temporada. Por isso, o elenco dá apenas uma pausa para depois retomar a sua competição pelo título. Neste momento ocupa a 11ª posição com 4 pontos, ainda no início da temporada. Por isso, o elenco prevê que a disputa nesta quarta-feira pode auxiliar o elenco a melhorar em campo.

Quando vai começar o Campeonato Inglês em 2022?

O Campeonato Inglês, ou Premier League, já tem data para começar a sua nova temporada de futebol. O torneio da Inglaterra vai começar em 6 de agosto deste ano, seguindo até 28 de maio de 2023.

O Manchester City é o atual campeão inglês. Este ano, com participação de novos jogadores e ainda sob o comando de Pep Guardiola, o clube de Manchester promete fazer boas partidas e dar tudo de si na conquista de mais um troféu.

Enquanto disputa o campeonato nacional, o City vai jogar também a Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa Supercopa Inglesa e a Champions League. Por isso, a agenda completa do time é de se ficar atento em cada passo dos jogadores.

A novidade deste ano é Erling Haaland, ex-jogador do Borussia Dortmund e recém-contratado. Além disso, o brasileiro Gabriel Jesus foi para o Arsenal, enquanto Sterling para o Chelsea.

