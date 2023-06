Manchester City x United: onde assistir final da Copa da Inglaterra – 03/06

Saiba como assistir a decisão da Copa da Inglaterra. Foto: Reprodução David Pickup by Pexels

É dia de final no futebol inglês! Manchster City e Manchester United protagonizam o Derby de Manchester na manhã deste sábado, 03 de junho, na grande final da Copa da Inglaterra. A bola rola às 11h, horário de Brasília, no Estádio Wembley, em Londres. Saiba onde assistir final da Copa da Inglaterra e todos os detalhes.

Em caso de empate a prorrogação é iniciada. Se a igualdade persistir, aí as cobranças de pênaltis definem o campeão.

Onde assistir final da Copa da Inglaterra hoje ao vivo

A final da Copa da Inglaterra será transmitida na ESPN e Star Plus neste sábado às 11h. Nenhum canal da TV aberta exibe o clássico de Manchester.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador caso não tenha a emissora esportiva na programação.

Já o Star Plus só pode ser acessado por quem é cliente. Por mês, o torcedor deve desembolsar R$ 40,90.

Horário: 11h, onze da manhã

Local: Estádio Wembley, em Londres

Como vem as equipes para a final?

O Manchester City levantou a taça da Premier League recentemente. O clube disputou ponto por ponto com o Arsenal e tomou a liderança da reta final da temporada, conquistando o sétimo título. O elenco de Pep Guardiola terminou com 89 pontos em 28 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O time ainda vai disputar a final da Champions League contra a Inter de Milão em 10 de junho.

Para o United, a temporada foi bastante regular. O clube terminou em terceiro lugar com 75 pontos, conquistados em 23 vitórias, seis empates e nove derrotas. Além disso, foi campeão da Copa da Liga Inglesa em cima do Brighton, nos pênaltis. O time se classificou para a próxima Champions League.

Escalações de Manchester City x Manchester United

É decisão e vale título no clássico deste sábado. Pep Guardiola, treinador do City, não tem desfalques para a grande final da Copa da Inglaterra.

Já Erik ten Hag, comandante do United, tem o desfalque de van de Beek, Martínez, Sabitzer, Tom Heaton e Martial.

Manchester City: Ortega; Dias, Aké, Akanji; Rodri, Stones, Bernanrdo Silva, Jack Grealish; Gundogan, De Bruyne e Haaland.

Manchester United: De Gea; Lindelof, Wan-Bissaka, Varane, Luke Shaw; Casemiro, Eriksen, Garnacho; Bruno Fernandes, Sancho e Rashford.

Quem são os maiores campeões da Copa da Inglaterra?

Com catorze títulos conquistados, o Arsenal é o maior campeão da Copa da Inglaterra. No total, 35 equipes já venceram o torneio mais antigo do futebol inglês.

No segundo lugar da lista o Manchester United aparece com 12 títulos, enquanto o City tem apenas seis taças da competição mais famosa do país.

Confira a lista completa na sequência.

Arsenal – 14 títulos

Manchester United – 12 títulos

Tottenham, Chelsea e Liverpool – 8 títulos

Aston Villa – 7 títulos

Manchester City, Blackburn Rovers e Newcastle – 6 títulos

Everton, Wanderers e West Bromwich – 5 títulos

Wolves, Sheffield United e Bolton – 4 títulos

Sheffield Wednesday e West Ham – 3 títulos

Sunderland, Nottingham Forest, Bury, Preston North End, Old Etonians e Portsmouth – 2 títulos

Leicester, Southampton, Leeds – 1 título

