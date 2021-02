Manchester United x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações (09/02)

Pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, as equipes do Manchester United e West Ham se enfrentam nesta terça-feira (09), às 16h30, no Old Trafford. Em partida única, quem vencer o confronto garante vaga na próxima fase da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Manchester United x West Ham: onde assistir ao vivo?

Você pode assistir ao jogo através do serviço de streaming DAZN, a partir das 16h 30 (Horário de Brasília).

+ Cristiano Ronaldo x Neymar: quem é o melhor? veja os números

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Manchester United x West Ham

Em entrevista coletiva ontem (07), o técnico Ole Gunnar Solskjaer confirmou que Pogba, Eric Bailly e Phil Jones continuam ausentes no plantel do United.

Possível United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Lindelof; McTominay, Fred; Rashford, Greenwood, Fernandes; Cavani.

Ao West Ham, Tomas Soucek está disponível depois de ter o seu cartão vermelho do fim de semana retirado. Mas Jesse Lingard é baixa ao elenco visitante, já que não pode enfrentar o seu antigo time.

Possível West Ham: Fabianski; Coufal, Ogbonna, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Benrahma, Pablo, Michail.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem no meio da semana pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Ademais, veja quais são e os horários.

Burnley x Bournemouth – 14h30

Swansea City x Manchester City – Quarta-feira – 14h30

Leicester x Brighton- Quarta-feira – 16h30

Sheffield United x Bristol City – Quarta-feira – 16h30

Everton x Tottenham – Quarta-feira – 17h15

Wolves x Southampton – Quinta-feira – 14h30

Barnsley x Chelsea – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em segundo lugar com quarenta e cinto, a equipe do United segue brigando pela liderança. Com cinco pontos a menos que o Manchester City, o time de Cavani precisa vencer as próximas rodadas para, assim, continuar pontuando. Por fim, enfrenta o Real Sociedad na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o West Ham aparece na 6ª posição com trinta e nove pontos, brigando para chegar até a parte de cima da tabela. Com o principal objetivo de garantir vaga em competições internacionais na próxima temporada, o time venceu onze jogos, empatou seis vezes e perdeu também seis.