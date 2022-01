Maracanã x Icasa: onde assistir, horário e escalações – 24/01

Abrindo a sexta rodada do Campeonato Cearense, as equipes de Maracanã x Icasa entram em campo nesta segunda-feira, 24/01, a partir das 15h (horário de Brasília), jogando no Estádio Domingão. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo online.

Onde assistir Maracanã x Icasa O Youtube do FCF TV, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Cearense ao vivo nesta segunda-feira. O jogo não tem transmissão pela TV, mas está disponível pela internet para todo o Brasil.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça

Escalações de Maracanã x Icasa

O elenco da casa não apresenta desfalques.

Já para os visitantes Mauri Franco foi expulso na rodada passada.

Maracanã: Rayr; Ciro Sena, Nanin, Gustavo, Fabinho; Dede, Junior Dinde, Natanael, Dudu; Paulinho, Indio

Icasa: Tanaka; Jefferson Baré, Neguete, Gabriel, Anderson; Leandro Mendes, Silvano, Guidio; Gustavo, Leleu, Aron

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Maracanã aparece em terceiro lugar com 9 pontos na classificação do Campeonato Cearense depois de vencer duas partidas e empatar três. Por isso, se vencer o jogo de hoje, consegue ficar ainda mais próximo do líder na competição e quem sabe assim alcançar o topo nas próximas rodadas.

Enquanto isso, o Icasa aparece em 7º lugar com 2 pontos somente, já que somente empatou dois jogos e perdeu os outros três no Campeonato Cearense até aqui. O elenco verde precisa levar o resultado positivo para casa se quiser continuar vivo na classificação.

