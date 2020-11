Marítimo x Benfica (30/11): onde assistir ao jogo de hoje

Marítimo e Benfica se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Português, a Primeira Liga, no Estádio dos Barreiros, na Ilha da Madeira. Assim, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

A equipe liderada por Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, tem como objetivo alcançar o líder Sporting, que neste momento possui vinte e dois pontos, ou seja, sete a mais que o Benfica. Por outro lado, o time anfitrião precisa da vitória para se afastar da zona do rebaixamento.

Marítimo x Benfica: onde assistir?

A partida entre Marítimo x Benfica tem transmissão do canal FoxSports, na tv fechada, às 16h (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja também: Duílio Monteiro Alves vence eleição e será novo presidente do Corinthians

Como estão as equipes na temporada?

A equipe visitante ocupa a 4ª posição, com quinze pontos. Dessa maneira, conquistou cinco vitórias e duas derrotas, estas nas últimas rodadas do campeonato.

Em conclusão, o principal objetivo é diminuir a vantagem com o líder Sporting, que é de sete pontos, e, assim, voltar a vencer. Pela Liga Europa, no grupo D, está em segundo lugar com oito pontos, podendo se classificar na semana que vem.

Por outro lado, o time da casa vive um momento delicado. Em 16º, com sete pontos, o Marítimo está inegavelmente ameaçado pelo rebaixamento. Se vencer, vai para dez pontos e sobe para a 10ª posição. Dessa forma, são dois triunfos, um empate e quatro derrotas.

Possíveis escalações de Marítimo x Benfica

É provável que o time da casa repita a escalação do último jogo, sobretudo porque teve êxito em partida pela Taça de Portugal. Além disso, o técnico Vidigal não possui baixas no plantel.

Provável Marítimo: Abedzadeh; China, Lucas, Zainadine, Winck; Jean, Bambock, Pelágio; Joel, Rodrigo Pinho, Correa.

Entretanto, o time de Jorge Jesus possui sete jogadores indisponíveis para este confronto. Segundo o boletim disponível no site oficial do clube, Darwin, Weigl e Taarabt testaram positivo para covid-19 e estão isolados.

Enquanto isso, André Almeida, Todibo, Pedrinho e Nuno Tavares estão lesionados.

Provável Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Gilberto, Vertonghen, Otamendi; Pires, Rafa, Pizzi, Everton; Waldschmidt, Ramos. (Seferovic).

Confira todos os jogos da rodada do Português

Além do confronto entre Marítimo x Benfica, outros nove jogos também aconteceram pela oitava rodada da Primeira Liga. Ademais, confira todos os resultados.

P. Ferreira 2 x 0 Famalicão

Tondela 0 x 2 Vitória SC

Santa Clara 0 x 1 Porto

Sporting 2 x 1 Moreirense

Portimonense 1 x 0 Nacional

Gil Vicente 2 x 0 Rio Ave

Boavista 0 x 0 Belenenses SAD

Braga 1 x 0 Farense