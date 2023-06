Melhores memes da derrota do Brasil em amistoso contra Senegal 2023

Com maestria e qualidade, Senegal superou a Seleção Brasileira por 4 a 2 nesta terça-feira, 20/06, em amistoso internacional disputado no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Com o resultado da equipe nacional, torcedores brincaram com memes da derrota do Brasil com imagens e vídeos.

Memes da derrota do Brasil para Senegal

Após a vitória contra Guiné, a Seleção Brasileira entrou confiante para enfrentar Senegal no último amistoso da Data FIFA em junho, em Lisboa. O resultado, entretanto, decepcionou torcedores que acompanharam no estádio e pela televisão.

O time senegalês virou o placar no segundo tempo e venceu por 3 a 2, fechando a participação em amistosos com o saldo positivo.

Confira os melhores memes da derrota do Brasil para Senegal em amistoso.

MARQUINHOS E RICHARLISON: pic.twitter.com/bucTT6j9Tz — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) June 20, 2023

MEU DEUS GOL DE SENEGAL DE NOVO E QUE GOLAÇO DO MANÉ O QUE TÁ ACONTECENDO COM O BRASIL???? #BRAxSEN pic.twitter.com/B9KpomzGhf — 𝓂𝒾𝓁𝒶 🇾🇪 (@hlewis44_) June 20, 2023

A reação dos brasileiros para o resultado também viralizou nas redes sociais.

Os Brasileiros tem que cantar isso nos jogos da seleção Brasileira #BRAxSENpic.twitter.com/X1PPmAkGKZ — 🏆🥇 (@lari_solari) June 20, 2023

Eu vendo o Brasil tomar a virada de Senegal seleção brasileira #BRAxSEN pic.twitter.com/dH7MukiFCg — 𝓂𝒾𝓁𝒶 🇾🇪 (@hlewis44_) June 20, 2023

Até o nome de Ancelotti apareceu nas brincadeiras.

O ancelotti vendo(richarlison, Roni Rústico) como opções de serem o HOMEM GOL da seleção brasileira pic.twitter.com/0764G3nGnk — jeff (@JeffyuriYuri) June 20, 2023

Espero que o Ancelotti não tenha assistido o jogo hoje... pic.twitter.com/hwOlEUvWLB — De Sola (@desolaoficial) June 20, 2023

Na minha cabeça a seleção brasileira ia ganhar de goleada de novo. #braxsen pic.twitter.com/YZ5pP8XNh3 — Zeca Violeiro (@Wazzey_) June 20, 2023



O gol contra de Marquinhos, e depois o gol certeiro para o Brasil, também tornaram-se os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Eu quando o Brasil fez o primeiro gol // eu quando o Marquinhos fez o gol contra #BRAxSEN pic.twitter.com/KBZCnR7AZQ — Bubu (@queenB052) June 20, 2023

Fala dele, gol do Marquinhos pic.twitter.com/gZL2McxyuV — Ele é ruim ou é esquema de aposta? (@Esquemafut) June 20, 2023

o Marquinhos errou o pênalti que tirou a gente da copa e fez um gol contra agora ele é brasileiro mesmo? #BRAxSEN pic.twitter.com/O2p3A5QYUe — thalita ᶜʳᶠ (@sweatbecky) June 20, 2023

Pra que inimigos se temos marquinhos fazendo gol contra.. pic.twitter.com/MFQDF5z7N9 — choi (@goldensonny_) June 20, 2023

Marquinhos é completo, gol contra e gol normal pic.twitter.com/lwksyMwaMx — Luy ¹⁶ ⁵⁵ (@all4tsukki) June 20, 2023

fez um gol contra e marcou outro (pro lado certo dessa vez)!! o marquinhos é viciado em viver pic.twitter.com/azEazKDL4U — hbriela (@sralouist) June 20, 2023



