Melhores memes da Seleção Brasileira após perder para o Uruguai

O Brasil perdeu para o Uruguai por 2 x 0 na noite de terça-feira, 17 de outubro, no estádio Centenário, em Montevidéu. Mas se de um lado tem torcedor triste, há aqueles com o lema "a zoeira não pode parar", então veja os melhores memes da seleção brasileira:

Memes da Seleção Brasileira após perder para o Uruguai

A Seleção Brasileira soma a sua primeira derrota seguida nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o que deixa o Brasil em terceiro lugar no ranking. Como 7 de 10 se classificam, o brasileiro pode respirar aliviado por ora. Enquanto isso, confira os melhores memes:

Neymar saiu lesionado no finalzinho do primeiro tempo, logo após o gol de Núñez. Nas redes sociais, torcedores brincaram com memes sobre as lesões do craque em períodos de festas.

Convocados os médicos para tratar do joelho do Neymar pic.twitter.com/UgKZ1YAdvI — DISTRIBUIDOR e GERADOR DE MEMES (@matheuslaneri) October 18, 2023

Rolou até comparações do futebol atual de Neymar com vídeos engraçados.

O neymar jogando futebol pela seleção pic.twitter.com/5eY8sQy1Ee — peteno tales (@talesspereira) October 18, 2023

E, claro, muitas piadinhas do jogador com o tema festas rolaram.

neymar no grupo da resenha pós jogo agora pic.twitter.com/97GzFG8qlg — yasmin (@yangoddess) October 18, 2023

ninguém: a

absolutamente ninguém: o Neymar querendo folga pic.twitter.com/A3S7PntuFO — ¹⁰ (@xjcrfcb) October 18, 2023

Fernando Diniz, atual treinador do Brasil, também não escapou das críticas. Em brincadeiras, internautas utilizaram comparações para indicar como o futebol do grupo é ruim.

Comer vidro ou continuar assistindo os jogos da seleção brasileira com o Fernando Diniz Eu:pic.twitter.com/A0J98p36v1 — Jude Bellingham Brasil (@JudeBellinghami) October 18, 2023

Até Richarlison também apareceu entre os memes.

O Diniz botando o Richarlison em campo pic.twitter.com/3UjAsXnjID — Tércio Brilhante (@terciobrilhante) October 18, 2023

Neymar, claro, também aparece entre as críticas da Seleção Brasileira de Fernando Diniz.

Seleção brasileira do Diniz jogando sem Neymarpic.twitter.com/ksUiOEYsp9 — Várzea FC11 (@VarzeaFC11) October 18, 2023

Qual é o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira volta a jogar em 16 de novembro, contra a Colômbia, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla. A bola rola às 21h (De Brasília) e terá trasmissão ao vivo da TV Globo e Sportv.

Para buscar a vaga até a próxima Copa do Mundo o Brasil vai disputar 18 rodadas, em turno e returno, contra as outras nove seleções da América do Sul. Os confrontos acontecerão em datas estipuladas pela própria entidade do futebol.

Seis vagas diretas serão distribuídas para as seleções sul-americanas, enquanto o sétimo colocado vai para a repescagem mundial.

Entenda por que a Copa de 2026 da FIFA vai ser em 3 países