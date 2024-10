Memes do Corinthians eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo viralizam

Memes do Corinthians eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo viralizam

O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo e não estará na final da competição. O resultado no campo fez a alegria dos rivais do Timão, que aproveitaram o momento para viralizar memes nas redes sociais. Veja os mais populares.

>> Por que Depay não jogou

Confira os Memes do Corinthians

Assim que o apito final soou, as redes sociais, especialmente o X, foram inundadas de memes sobre o Corinthians. Confira alguns dos destaques:

Memes do corinthians eliminado da copa do brasil pelo flamengo viralizam

Memes do corinthians eliminado da copa do brasil pelo flamengo viralizam

A derrota do Corinthians para o Flamengo pode até ter sido dolorosa para alguns, mas o que se viu nas redes foi uma verdadeira celebração da criatividade brasileira. No final das contas, os memes continuam sendo uma das formas mais autênticas de vivenciar o futebol no país, mostrando que, apesar dos resultados, o espírito esportivo e o bom humor nunca saem de campo.

Memes do corinthians eliminado da copa do brasil pelo flamengo viralizam

Memes do corinthians eliminado da copa do brasil pelo flamengo viralizam