Memphis Depay joga hoje: onde vai passar o jogo Holanda e Espanha (20/03)

Nesta quinta-feira, 20 de março, às 16h45 (de Brasília), Holanda e Espanha lutam por uma vaga na semifinal enquanto as oitavas de final da Liga das Nações começam. Os vencedores da Euro 2024 lideraram o Grupo 4, tendo perdido apenas dois pontos, enquanto seus oponentes terminaram em segundo, atrás da Alemanha, no Grupo 3. O vencedor avançará para a fase final na Itália ou na Alemanha em junho.

Onde assistir jogo Holanda e Espanha

A primeira partida das quartas de final da Liga das Nações está marcada para começar às 16h45 desta quinta-feira, 20 de março, no De Kuip, em Roterdã. O jogo de Espanha e Holanda hoje terá transmissão ao vivo no Sportv.

Quando vai ser: 20 de MARÇO de 2025

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Feyenoord Stadium

TV: Sportv

Notícias da equipe

O jogador Memphis Depay foi convocado para o time holandês de Ronald Koeman após uma forma impressionante pelo Corinthians, mas Joshua Zirkzee, do Manchester United, não está disponível. O trio defensivo Stefan de Vrij, Micky van de Ven e Nathan Ake estão entre os que estão afastados ou se recuperando após lesão. Frenkie de Jong parece ser uma dúvida após perder o treino de segunda-feira.

Dean Huijsen, do Bournemouth – nascido em Amsterdã, mas criado em Marbella – recebeu uma primeira convocação sênior da Espanha, tendo sido elegível para ambas as nações e representado cada uma delas no nível juvenil. Aleix Garcia também se junta ao time, com a dupla do Barcelona Marc Casado e Inigo Martinez forçados a sair por lesão, enquanto Raul Asencio é recompensado por algumas performances impressionantes no Real Madrid com uma primeira oportunidade internacional.

Holanda: Verbruggen; Madeira, De Ligt, Van Dijk, Hato; Gravenberch, De Jong; Simons, Reijnders, Gakpo; Brobbey.

Espanha: Simon; Porro, Curbasi, Le Normand, Cucurella; Fabian Ruiz, Zubimendi, Pedri; Yamal, Morata, Williams.

Chances: Holanda vence por 11/5

