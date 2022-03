Metropolitanos x Estudiantes de Mérida: onde assistir e horário (15/03)

Metropolitanos x Estudiantes de Mérida entram em campo nesta terça (15), às 19h15, pela primeira fase da Copa Sul-Americana de 2022, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. O primeiro jogo terminou em 2 a 0 para os times. A seguir, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Metropolitanos x Estudiantes de Mérida

A partida entre Metropolitanos x Estudiantes de Mérida tem transmissão do canal Conmebol TV, às 19h15 (Horário de Brasília).

O canal pode ser assistido em operadoras pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 ao mês em operadoras de TV paga por assinatura. Entretanto, o valor pode sofrer alterações de acordo com cada pacote e planos.

Data: 15/03/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela

TV: Conmebol TV

Streaming: Sky Play, NOW e DIRECTGO

Escalação – Metropolitanos x Estudiantes de Mérida

O elenco do Metropolitanos saiu na frente pelo jogo de ida na primeira fase da Sul-Americana. Com o resultado em seu favor, tendo gols de Walter Araújo e Aragúren, o grupo tem a oportunidade de disputar a volta em casa, contando com a força de sua torcida, precisando apenas de um empate.

Provável Metropolitanos: Schiavone; Fuentes, Rodríguez, Ferro, Vargas; Larotonda, Araújo, Sosa, Gómez, Flores; Bustillo

Enquanto isso, os visitantes devem dar a volta por cima no confronto desta terça-feira se ainda sonharem com a classificação em seu favor na competição sul-americana. Depois de ficar atrás do placar no primeiro confronto, o time da Venezuela deve colocar em campo os melhores jogadores do seu plantel.

Provável Estudiantes de Mérida: Araque; Parra, Medina, Penilla, Guaramato; Gómez, Urdaneta, Peña, Meza, Jesús Gómez; Araque

Confira no vídeo a seguir como foi o primeiro jogo.

Jogos da Copa Sul-Americana hoje

Dezesseis jogos acontecem nesta semana pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

Terça-feira, 15 de março

Oriente Petrolero x Royal Pari – 19h15

Metropolitanos x Estudiantes de Mérida – 19h15

General Caballero x Sol de América – 19h15

Unión La Calera x Ñublense – 21h30

Melgar x Cienciano – 21h30

Quarta-feira, 16 de março

River Plate x Liverpool – 19h15

LDU Quito x Mushuc Rina – 21h30

América de Cali x Independiente de Medellín – 21h30

Sport Boys x Ayacucho – 21h30

Quinta-feira, 17 de março

Deportivo La Guaira x Club Desportivos Hermanos – 19h15

Guaireña x Nacional – 19h15

Antofagasta x Unión Española – 19h15

Guabirá x Jorge Wilstermann – 21h30

Junior Barranquila x La Equidad – 21h30

9 de Octubre x Delfín – 21h30

Cerro Largo x Montevideo Wonderers – 21h30

