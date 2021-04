Milan x Sampdoria: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano – 03/04

Milan e Sampdoria se enfrentam neste sábado (03) a partir das 07h30 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe de Ibrahimovic diminui a diferença com o líder na competição. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Milan x Sampdoria: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Bandsports, na tv fechada. SKY: 210, CLARO/NET:75, VIVO: 463, OI TV:168

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

Em segundo lugar no Campeonato Italiano está o Milan, contabilizando cinquenta e nove pontos. Dessa maneira, pode diminuir para três pontos a diferença com o líder, além de torcer por um tropeço pelo adversário. Em seu plantel, não pode contar com Díaz, Manduzkic, Calabria, Romagnoli e Rafael Leão.

Enquanto isso, a Sampdoria ocupa o 10º lugar com trinta e cinco pontos. Então, venceu na temporada dez jogos, empatou cinco e perdeu treze, precisando da vitória neste sábado para subir na tabela. Todos os jogadores estão disponíveis, exceto por Albin Ekdal e Ernesto Torregrossa.

Possíveis escalações de Milan x Sampdoria

Possível Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic.

Possível Sampdoria: Audero; Bereszyński, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Últimos jogos

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo, 21 de março, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. O time da Sampdoria venceu o Torino por 1 a 0, enquanto o Milan também derrotou a Fiorentina em 3 a 2 jogando fora de casa.

Austrália e Nova Zelândia serão sedes da Copa do Mundo Feminina 2023