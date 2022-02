Milan x Sampdoria: onde assistir ao Campeonato Italiano hoje – 13/02

Equipes se enfrentam neste domingo pela 25ª rodada do Campeonato Italiano ao vivo com transmissão

Dando início as competições da 25ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo, 13/02, o Milan recebe o Sampdoria com a bola rolando a partir das 08h30 (Horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza. Confira todos os horários, escalações e onde assistir ao jogo do Milan x Sampdoria hoje.

Onde assistir Milan x Sampdoria

O jogo entre Milan e Sampdoria vai contar com a transmissão da ESPN (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming) para todos os assinantes no Brasil a partir das oito e meia da manhã neste domingo.

A plataforma de streaming está disponível somente por assinatura no site (www.starplus.com) e no aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir como e quando quiser.

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza.

TV: ESPN

Online: Star +

Brigando pela liderança do Campeonato Italiano, o Milan aparece em terceiro lugar com 52 pontos, o mesmo número do vice-líder Napoli e apenas um ponto a menos do que o líder, a Inter de Milão. Depois de garantir a classificação na semifinal da Copa da Itália diante da Lazio, volta a jogar na liga nacional com toda a confiança.

Enquanto isso, o elenco do Sampdoria vem em décimo sexto lugar com 23 pontos, com o triunfo diante do Sassuolo no último fim de semana na bagagem. Por isso, espera novamente garantir os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento e, consequentemente, permanecer na elite.

Escalação do Milan e Sampdoria

Hernández foi expulso na última partida e não pode jogar neste domingo.

Escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Tomori; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Rafael Leão; Giroud

Escalação do Sampdoria: Falcone; Bereszyński, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Rincón, Candreva; Sensi, Gabbiadini, Caputo

Veja como foi o último jogo do Milan x Sampdoria.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.