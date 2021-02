Mirassol e Floresta (6/1): onde assistir final do Brasileiro da Série D

Mirassol-SP e Floresta-CE decidem neste sábado (6) o título Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, no interior de São Paulo, os clubes fazem o segundo jogo da decisão, logo depois do Leão vencer o primeiro duelo por 1 a 0, no dia 30.

Com o triunfo na ida, o time de Eduardo Baptista só precisa de um empate para levantar o caneco. O atacante Netto marcou o único gol do primeiro confronto, e agora, os cearenses precisam vencer por dois gols de diferença para assegurarem o título. Vitória dos visitantes por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis.

+ Sorteio da Libertadores: confira o caminho dos brasileiros na fase pré

Onde assistir Mirassol x Floresta?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A grande final da Série D não terá transmissão da tv aberta. No entanto, a TV Brasil exibe o jogo ao vivo para todo o país, na fechada. André Marques narra a final, mas com comentários de Rodrigo Campos e Mário Silva.

Como as equipes chegam para a grande decisão ?

Com a melhor campanha do Campeonato Brasileiro da Série D, o time do interior paulista chega para o jogo com 14 vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 23 partidas. Ao longo de sua jornada, o clube então eliminou o Brasiliense nas oitavas e o Aparecidense nas quartas. Por fim, despachou o Altos na semifinal.

Já a equipe do Floresta, chega para a decisão com 10 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, assim seu adversário, em 23 jogos. Nas oitavas, os cearenses eliminaram o Juventude Samas, logo depois passaram pelo América-RN. Na semifinal, após empate no primeiro jogo e vitória, por 2 a 0, no segundo, deixaram o Novorizontino pelo caminho.