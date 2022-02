Mirassol x Guarani: horário, onde assistir e escalações hoje – 03/02

Disputando a terceira rodada do Campeonato Paulista na temporada, as equipes de Mirassol x Guarani entram em campo nesta quinta-feira, 03/02, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Mirassol x Guarani ao vivo

O jogo vai passar no pay-per-view Premiere e no streaming TV Paulistão Play ao vivo com cobertura exclusiva às sete da noite. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de televisão que oferecerem os canais e também pelo site (www.premiere.globo.com) nos mais diferentes valores. Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com) e assistir aos lances pelo valor de R$34,99 ao mês.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere e Paulistão Play

Os comandados do técnico Eduardo Baptista tem pela frente um desafio importante. Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o time do interior paulistano precisa da vitória nesta quinta-feira para conseguir subir na classificação do grupo C, enquanto aparece em terceiro lugar com 4 pontos.

Enquanto isso, o Guarani se mantém em segundo lugar pelo grupo A tendo 3 pontos, isto é, venceu uma partida e perdeu a outra na temporada do Paulista. Ficando atrás apenas do líder Corinthians, os visitantes esperam levar para casa os três pontos e, assim, continuar na briga pela classificação até a próxima fase.

Escalação de Mirassol e Guarani

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo de hoje na terceira rodada do Paulistão.

Escalação do Mirassol hoje: Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson, Rayan, Pará; Luís Oyama, Neto Moura; Negueba, Fabrício, Zeca, Rafael Silva

Escalação do Guarani hoje: Maurício; Mateus Ludke, Derlan, Ernando, Eliel; Bruno Silva, Madison, Eduardo Person; Júlio Cesar, Lucão do Break, Yago

Relembre como foi o último jogo do Mirassol x Guarani.

