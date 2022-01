Mirassol x Sport na Copinha: onde assistir de graça e escalações – 14/01

Valendo a vaga nas oitavas de final, as equipes de Mirassol x Sport vão protagonizar uma grande batalha nesta sexta-feira, 14/01, com a bola rolando a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Francisco Ferreira. Com transmissão online, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Mirassol e Sport na Copinha: O Youtube do Paulistão, e os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, vão transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Manuel Francisco Ferreira, cidade de Bálsamo

TV: Sem transmissão

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

O Mirassol é um dos destaques da Copinha este ano. Depois de terminar em primeiro lugar pelo grupo 3, o elenco do interior de São Paulo surpreendeu e venceu o Atlético-MG por 3 a 1 de maneira histórica. Por fim, disputando a terceira fase, vai buscar o seu primeiro troféu com toda a garra necessária.

Sob o comando do técnico Sued Lima, o Sport finalizou a fase de grupos em segundo lugar, alcançando a segunda fase de maneira direta. Lá, venceu o Linense mesmo jogando como visitante por 2 a 0. Agora, pela terceira etapa da Copinha, o elenco promete mais uma vez provar porque merece estar entre os finalistas.

Escalação de Mirassol x Sport:

Provável Mirassol: Vinícius; Aguiar, Guilherme, Ivison, Rinaldi; Du Fernandes, Wellington, Tota, Moreira; Itallo, Danilo

Provável Sport: Adriano; Diego, Matheus Baraka, Nassom, Caíque; Marcelo Azul, Fábio, Charles Eduardo, Francisco; Paulinho, Welberty

Relembre como foi a última partida entre os dois times.

Tem prorrogação na Copinha?

Os jogos do mata-mata na Copinha não contam com prorrogação. Seguindo o regulamento da Federação Paulista de Futebol, se a partida terminar empatada no tempo normal, aí a cobrança de pênaltis será necessária para descobrir quem será o grande vencedor.

Leia também:

Copinha 2022: confira os times classificados para a terceira fase