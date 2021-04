Monaco x Metz: onde assistir ao jogo da Copa da França ao vivo (06/04)

Monaco e Metz se enfrentam nesta terça-feira (06) a partir das 13h45 (horário de Brasília), no Stade Louis II, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa da França. Em jogo único, quem vencer avança para a próxima fase da competição. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

Monaco x Metz: onde vai passar o jogo da Copa da França?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

Em terceiro lugar no Campeonato Francês está o Monaco, contabilizando sessenta e dois pontos. O time cresceu na reta final do torneio e agora busca, quem sabe, competir também com PSG e Lille pelo título da temporada. Ao todo, venceu dezenove jogos, empatou cinco e perdeu sete. No jogo de hoje, Willem Geubbels, Ruben Aguilar e Sofiane Diop são desfalques.

Enquanto isso, o Metz aparece em 9º com quarenta e dois pontos. Dessa maneira, brigando para alcançar a parte de cima da tabela, o clube visitante possui somente algumas rodadas restantes para chegar até o seu objetivo e, assim, garantir uma vaga em competições internacionais. Para o jogo de hoje, não possui novas baixas.

Possíveis escalações de Monaco x Metz

Possível Monaco: Majecki; Sidibé, Disasi, Caio Henrique, Maripán; Fofana, Matazo; Golovin, Fabregas, Volland; Jovetic.

Possível Metz: Caillard; Boye, Kouyate, Bronn; Udol, Sarr, Maiga, Centonze; Boulaya, Yade, Gueye.

