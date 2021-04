Moreirense x Sporting: onde assistir, horário e escalações do jogo – 05/04

Moreirense e Sporting se enfrentam nesta segunda-feira (05) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Português. Se vencer, equipe do Sporting aumenta a vantagem na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Moreirense x Sporting: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do serviço de streaming Watch ESPN, dos canais ESPN. Então, para ter acesso, você precisa entrar no site e assinar o serviço disponível.

Como estão as equipes na temporada?

Em 8º contabilizando trinta pontos, a equipe do Moreirense entra em campo nesta segunda com o propósito de vencer e, assim, subir na tabela para garantir uma vaga em competições internacionais. Em seu plantel, não pode contar com Pedro, Derik Lacerda e Nuno.

Enquanto isso, o Sporting segue com folga na liderança do Campeonato Português. Com sessenta e quatro pontos, ou seja, vantagem de sete, pode aumentar ainda mais se vencer hoje. Por fim, o clube não possui novas baixas.

Possíveis escalações de Moreirense x Sporting

Possível Moreirense: Pasinato; Conté, Rosic, Ferraresi, Silva; Fabio Pacheco, Soares, Yan, Walterson; Martins, Gonçalo.

Possível Sporting: Adán; Feddal, Neto, Inácio; Mendes, Palhinha, Mário, Porro; Bragança, Gonçalves, Tiago Tomás.