Mundial de Clubes 2023: times classificados, data e onde assistir

Com a participação inédita do Fluminense, o Mundial de Clubes de 2023 já conhece todos os sete clubes que irão disputar aquela que pode ser a última edição sob o tradicional formato. Saiba como vai funcionar o torneio da FIFA, que começa em 12 de dezembro, onde assistir e qual é o chaveamento entre as equipes.

Quais times vão estar no Mundial de Clubes 2023?

Além do Fluminense, também vão disputar o Mundial de Clubes 2023 os times de Manchester City (UEFA), Urawa Reds (Japão), Al Ahly FC (Egito), Club León (México), Auckland City FC (Nova Zelândia) e Al Ittihad FC (Arábia Saudita). A competição acontece de 12 a 22 de dezembro de 2023 em Jidá, na Arábia Saudita.

Sob o tradicional formato da FIFA, utilizado desde 2005, o Mundial de Clubes reúne os atuais campeões continentais da temporada e o vencedor da principal liga do país-sede. O Fluminense representará a América do Sul, enquanto o Manchester City estará à frente da Europa.

A grande surpresa é que o Fluminense, campeão da Libertadores, poderá enfrentar o Manchester City na final do Mundial de Clubes, caso as duas equipes vençam os seus respectivos adversários na semifinal.

A seguir, confira todos os times classificados para o Mundial de Clubes.

1 - Fluminense (Brasil): Libertadores da Conmebol

2 - Manchester City (Inglaterra): Liga dos Campeões da UEFA

3 - Urawa Reds (Japão): AFC Liga dos Campeões 2022

4 - Al Ahly FC (Egito): CAF Liga dos Campeões

5 - Club León (México): CONCACAF Champions League

6 - Auckland City FC (Nova Zelândia): OFC Liga dos Campeões

7 - Al Ittihad FC (Arábia Saudita): campeão da principal liga do país-sede

Como vai funcionar o Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes é jogado sob o sistema eliminatório, isto é, todas as cinco fases são disputadas em partida única: a primeira rodada, segunda rodada, semifinal, terceiro lugar e a final. Em caso de empate, a prorrogação terá início e, caso a igualdade permaneça, as cobranças de pênaltis definirão o ganhador.

O campeonato dá o pontapé inicial com a primeira rodada, onde o atual campeão do país enfrenta o representante da Oceania, onde o vencedor caminha até a etapa seguinte, a segunda rodada. Na segunda rodada, o ganhador enfrentará o campeão africano, da CAF, enquanto o representante da Concacaf disputará contra o campeão da AFC, na Ásia.

Daí, os dois vencedores se juntam ao Fluminense e o Manchester e o City na semifinal. Quem levar a melhor vai para a final, e quem perder tentará levar a medalha de bronze para a casa.

Veja a programação completa do Mundial de Clubes, de acordo com o site da FIFA.

Primeira rodada do Mundial de Clubes

Al Ittihad X Auckland City

Data: terça-feira, 12 de dezembro

Horário: 15h (de Brasília)

Segunda rodada do Mundial de Clubes

Al Ahly X Al Ittihad ou Auckland City

Data: sexta-feira, 15 de dezembro

Horário: 11h30 (de Brasília)

Club León X Urawa Reds

Data: sexta-feira, 15 de dezembro

Horário: 15h (de Brasília)

Semifinal do Mundial de Clubes

Fluminense X Al Ahly FC, Al Ittihad FC ou Auckland City

Data: segunda-feira, 18 de dezembro

Horário: 15h (de Brasília)

Club León ou Urawa Reds X Manchester City

Data: terça-feira, 19 de dezembro

Horário: 15h (de Brasília)

3º lugar do Mundial de Clubes:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Data: sexta-feira, 22 de dezembro

Horário: 11h30 (de Brasília)

Final do Mundial de Clubes:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Data: sexta-feira, 22 de dezembro

Horário: 15h (de Brasília)

Onde vai ser o Mundial de Clubes em 2023?

O Mundial de Clubes 2023 será disputado na Arábia Saudita, nos estádios Rei Abdullah Sports City e o Príncipe Abdullah al-Faisal, na cidade de Jidá. Com o sucesso do futebol no país e a demanda de astros do futebol migrando para o Campeonato Saudita, a FIFA determinou o local como a sede do evento.

O Estádio Rei Abdullah Sports City tem capacidade para 60.000 espectadores. Em 2020, o lugar foi o palco da Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Atlético de Madrid, com triunfo dos merengues nos pênaltis. O estádio foi inaugurado em maio de 2014, com pavilhão poliesportivo, pista de atletismo, campos de treinos cobertos e estacionamento.

Outro estádio é o Príncipe Abdullah al-Faisal, também na cidade de Jidá. Se comparado com o Rei Abdullah, o espaço al-Faisal é extremamente menor, com 27 mil lugares. As equipes de Al Ittihad, Al Ahli e Jeddah FC utilizam o estádio como casa no Campeonato Saudita.

Onde assistir o Mundial da FIFA?

Os direitos de transmissão do Mundial de Clubes da FIFA foram comprados pela TV Globo e a plataforma CazéTV no Youtube, segundo informações do jornalista Allan Simon, do portal UOL. O Sportv, em operadoras de TV por assinatura, também vai exibir os jogos do campeonato.

Na TV aberta, a Globo vai exibir o jogo do Fluminense na semifinal e a final, mesmo se o clube não disputar. Se o Tricolor perder, a emissora também vai mostrar a disputa pela medalha de bronze. O Sportv, por outro lado, exibirá ao vivo todos os confrontos do Mundial de Clubes.

Na internet, a CazéTV, no Youtube, vai transmitir de graça o Mundial de Clubes para todo o Brasil. É possível assistir no site www.youtube.com e também no aplicativo.

