Convocação da seleção brasileira: escolhas de diniz para novembro

O treinador Fernando Diniz divulgou na tarde desta segunda-feira, 06 de novembro, a lista de convocados para os jogos das Eliminatórias da América do Sul neste mês. Neymar está fora da convocação por lesão, mas Endrick e Gabriel Jesus continuam no repertório.

Convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias

Confira todos os convocados da Seleção Brasileira para as Eliminatórias de novembro, em jogos marcados para os dias 16 e 21, contra a Colômbia e Argentina, respectivamente.

Goleiros na convocação da Seleção Brasileira

Alisson - 31 anos (Liverpool)

Ederson - 30 anos (Manchester City)

Lucas Perri - 25 anos (Botafogo)

Laterais na convocação da Seleção Brasileira

Renan Lodi - 25 anos (Olympique de Marseille)

Carlos Augusto - 24 anos (Inter de Milão)

Emerson - 24 anos (Tottenham)

Zagueiros na convocação da Seleção Brasileira

Bremer - 26 anos (Juventus)

Gabriel Magalhães - 25 anos (Arsenal)

Marquinhos - 29 anos (PSG)

Nino - 26 anos (Fluminense)

Meias na convocação da Seleção Brasileira

André - 22 anos (Fluminense)

Bruno Guimarães - 25 anos (Newcastle)

Douglas Luiz - 25 anos (Aston Villa)

Joelinton - 27 anos (Newcastle)

Raphael Veiga - 28 anos (Palmeiras)

Rodrygo - 22 anos (Real Madrid)

Atacantes na convocação da Seleção Brasileira

Gabriel Jesus - 26 anos (Arsenal)

Gabriel Martinelli - 22 anos (Arsenal)

João Pedro - 22 anos (Brighton)

Vinicius Junior - 23 anos (Real Madrid)

Paulinho - 23 anos (Atlético MG)

Pepê - 26 anos (Porto)

Raphinha - 26 anos (Barcelona)

Endrick - 17 anos (Palmeiras)

Quando é o próximo jogo do Brasil nas Eliminatórias?

A Seleção Brasileira entra em campo na próxima quinta-feira, dia 16 de novembro, às 21h (de Brasília), contra a Colômbia na quinta rodada das Eliminatórias, em Barranquilla. Depois, o compromisso é contra a Argentina, em clássico sul-americano acirrado no Maracanã, no dia 21 do mesmo mês, às 21h30 (de Brasília).

Os dois confrontos marcam o encerramento da agenda da Seleção Brasileira em 2023. Até aqui, o time venceu a Bolívia e o Peru, empatou com a Venezuela e perdeu para o Uruguai, com sete pontos em terceiro lugar atrás da Argentina e do Uruguai.

O duelo contra a Colômbia será em Barranquilla, o que indica que os colombianos darão trabalho para os brasileiros em campo com a ajuda da torcida. Já o clássico contra a Argentina será sediado no Maracanã, no Rio de Janeiro, com a presença da torcida verde e amarela em peso.

5ª RODADA DAS ELIMINATÓRIAS:

Colômbia x Brasil

Quinta-feira, 16/11 às 21h

Estádio Metropolitano Barranquilla, na Colômbia

Onde assistir: Globo, Sportv e Globoplay

6ª RODADA DAS ELIMINATÓRIAS:

Brasil x Argentina

Terça-feira, 21/11 às 21h30

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Sportv e Globoplay

Como está a tabela das Eliminatórias da Copa?

Em quatro rodadas já disputadas, a atual campeã do mundo Argentina lidera a classificação das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo com 12 pontos em quatro vitórias. O Brasil, por outro lado, é o terceiro colocado com sete pontos após vencer só dois dos quatro confrontos.

As Eliminatórias na América do Sul, organizada pela Conmebol, é o qualificatório que distribuirá seis vagas diretas para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo irá disputar a repescagem mundial. As 10 seleções jogam entre si por turno e returno, isto é, duas vezes cada sob o sistema de pontos corridos.

Em caso de empate na soma dos pontos, os critérios utilizados são 1) saldo de gols 2) mais gols marcados 3) confronto direto entre as seleções 4) menos cartões vermelhos e amarelos 5) sorteio na FIFA.

A seguir, veja a classificação atualizada e completa das Eliminatórias, de acordo com a Conmebol.

Classificação das Eliminatórias Sul-Americanas até novembro

1) Argentina - 12 pontos (quatro vitórias)

2) Uruguai - 7 pontos (duas vitórias, um empate e uma derrota)

3) Brasil - 7 pontos (duas vitórias, um empate e uma derrota)

4) Venezuela - 7 pontos (duas vitórias, um empate e uma derrota)

5) Colômbia - 6 pontos (uma vitória e três empates)

6) Equador - 4 pontos (duas vitórias, um empate e uma derrota)

7) Paraguai - 4 pontos (uma vitória, um empate e duas derrotas)

8) Chile - 4 pontos (uma vitória, um empate e duas derrotas)

9) Peru - 1 ponto (um empate e três derrotas)

10) Bolívia - 0 pontos (quatro derrotas)

Como vai ser o formato da Copa do Mundo 2026?

Além do aumento no número de seleções, de 32 para 48, a Copa do Mundo de 2026 será disputada em três países pela primeira vez: Estados Unidos, Canadá e México de 11 de junho a 19 de julho. O calendário da competição se torna maior, já que o número de confrontos é evidentemente maior.

Em decisão unanime no Conselho da FIFA, a entidade definiu que a fase de grupos - ou primeira fase - será formada por 12 grupos de quatro onde jogam entre si por turno único sob o sistema de pontos corridos. As duas primeiras seleções de cada chave avançam para as oitavas de final, assim como as oito melhores terceiras.

Inicialmente, a ideia da FIFA era separar as seleções em 16 grupos de três, mas o Conselho optou por 12 de quatro, dando mais tempo para as equipes se prepararem, além de levar em conta o bem estar dos jogadores. Cada time jogará três partidas, por isso será possível um tempo de descanso para cada.

A FIFA também divulgou em site oficial que a data para que os clubes liberem os seus jogadores será no dia 25 de maio de 2026, segunda-feira. Serão 56 dias de descanso, liberação e o torneio, o mesmo das Copas de 2010, 2014 e 2018.