Mundial de Clubes tem prorrogação? Veja o regulamento de 2022

O Mundial de Clubes tem formato de jogo único e mata-mata, por isso, surge a dúvida entre os torcedores em saber se o Mundial de Clubes tem prorrogação ou o jogo vai para a disputa de pênaltis. Conheça o regulamento de 2022.

Tem prorrogação no Mundial de Clubes 2022?

As disputas no Mundial de Clubes de 2022 terão prorrogação se a partida terminar empatada durante o tempo regular. A prorrogação consistirá em dois períodos de 15 minutos, com um intervalo de cinco minutos no final do tempo normal de jogo, mas não entre os dois períodos da prorrogação. Os jogadores devem permanecer em campo durante esses dois intervalos.

Se o placar ainda estiver empatado ao final da prorrogação, serão cobrados chutes da marca de pênalti para determinar o vencedor, de acordo com o procedimento especificado nas Leis do Jogo.

Como os clubes se classificam para o Mundial de Clubes da FIFA?

Sete equipes participam do Mundial de Clubes cada ano – os seis vencedores de cada continente equivalente à Liga dos Campeões, além de uma equipe do país onde o torneio daquele ano é sediado:

Qual é o formato do Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes acontece todos os anos dentro de um período de duas semanas em um único país. Ele assume a forma de um torneio eliminatório direto, com diferentes equipes entrando em diferentes estágios.

Primeira rodada – O primeiro é um jogo de play-off, entre os vencedores da OFC Champions League e os campeões da liga do país anfitrião.

Segunda rodada – Em seguida é a segunda rodada, com quatro equipes em duas partidas. Nesta rodada, participam os vencedores do play-off, assim como os vencedores da Liga dos Campeões da AFC, da Liga dos Campeões da CONCACAF e da Liga dos Campeões da CAF.

Semi-finals – Os vencedores das duas quartas-de-final passam então para as semifinais, enfrentando os vencedores da Copa Libertadores e da Liga dos Campeões da UEFA.

Final – Em seguida, os vencedores das duas semifinais se enfrentam para determinar os vencedores do Mundial de Clubes e o manto de melhor time do mundo. E é mais ou menos isso.

…Mas espere, há mais!

Disputa do quinto lugar – Antes das semifinais, os dois perdedores dos jogos da segunda rodada se enfrentam para reivindicar o título de quinto lugar.

Disputa do terceiro lugar – Então, antes da final, os dois lados perdedores das semifinais jogam entre si para determinar o terceiro e quarto lugar.

Quais times estão no Mundial de Clubes 2021?

Representantes da OFC*: AS Pirae (Taiti)

Campeões da liga dos Emirados Árabes Unidos: Al Jazira (EAU)

Vencedor da Liga dos Campeões da AFC: Al Hilal (Arábia Saudita)

CONCACAF Champions League winners: Monterrey (México)

Vencedor da Liga dos Campeões da CAF: Al Ahly (Egito)

Copa Libertadores: Palmeiras (Brasil)

Vencedor da UEFA Champions League: Chelsea (Inglaterra)

Leia também:

Últimas notícias de futebol no DCI