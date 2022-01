Nacional x Coritiba: onde assistir, horário e escalações da Copinha – 11/01

Nacional x Coritiba entram em campo nesta terça-feira, 11/01, com a bola rolando a partir das 13h15 (horário de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do grupo 32 na Copinha no Estádio Nicolau Alayon. Com transmissão, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Nacional x Coritiba: O Youtube do Paulistão, e os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça, vão transmitir o jogo de hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 13h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nicolau Alayon, cidade de São Paulo

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube, Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Jogando em casa, o Nacional de São Paulo entra em campo nesta terça-feira buscando carimbar a vantagem que possui na liderança do grupo. Com 4 pontos conquistados, venceu o Capivariano na primeira rodada e empatou com o Real Brasília na segunda. Agora, quer o resultado positivo novamente para se manter na liderança e chegar até a próxima fase.

Enquanto isso, o Coritiba vem em terceiro lugar no grupo 32 da Copinha com apenas 3 pontos, isto é, venceu uma partida diante do Real Brasília e perdeu para o Capivariano na rodada passada. Dessa maneira, se quiser buscar a vaga na segunda fase, precisa da vitória hoje.

Escalações de Nacional e Coritiba:

Nacional-SP: Gustavo; Breno, Cesar Augusto, João Victor, Leonardo; Leonardo dos Santos, Matheus Costa, Matheus Machado, Guilherme; Thálisson, Kaike

Coritiba: Sidnei; Jean Henrique, Guilherme, Diogo, Nathan Oliveira; Maicky, Lucas Ronier, Lucas Rafael, Kaio; Iruan, Jean Gabriel

