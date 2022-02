Nacional x Manaus: onde vai passar o jogo de hoje e horário – 10/02

Fechando a quinta rodada do Campeonato Amazonense, as equipes de Nacional x Manaus disputam os três pontos nesta quinta-feira (10/02), com a bolando às 15h30 (Horário Local), no Estádio da Colina pela primeira fase. Confira onde assistir de hoje ao vivo de maneira online.

Onde assistir Nacional x Manaus

O Barezão Play (Pay-per-view) vai transmitir para todo o estado do Amazonas o jogo entre Nacional e Manaus nesta quinta-feira a partir das três e meia da tarde pelo horário local.

A plataforma só está disponível por assinatura pelo valor de R$59,90 o pacote completo e R$9,99 o jogo individual pelo site oficial (www.barezaoplay.com.br)

FICHA TÉCNICA

Horário: 15h30 (horário local)

Local: Estádio da Colina

TV: Sem transmissão

Online: Barezão Play

Escalação do Campeonato Amazonense

NACIONAL:

O elenco do Nacional faz uma boa campanha até o momento no Campeonato Amazonense. Durante o fim de semana, venceu o Operário, contabilizando o terceiro triunfo da temporada. Por isso, em segundo lugar com 9 pontos, precisa novamente do placar em seu favor hoje.

Escalação do Nacional: Neguete; Digão, Daniel, Odair Lucas; Wallace, César Sampaio, Jô, Theo Maia; Pingo, Pedro Augusto, Lopeu

MANAUS:

O time do Manaus venceu os dois últimos jogos depois de tropeçar na competição. Agora, em quinta posição com 8 pontos, precisa novamente vencer o duelo desta quinta-feira para conquistar os três pontos e seguir subindo na classificação.

Escalação do Manaus: Reynaldo, Cordeiro, Claudinho, Paulo Sérgio, Rosa; Gilson, Rogério, Thiaguinho; Silvano, Thiaguinho, Alvinho

