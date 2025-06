Tem prorrogação no mata-mata do Mundial de Clubes e pênaltis também

Com quase £ 100 milhões em prêmios em dinheiro em disputa no Mundial de Clubes, os times estarão desesperados para chegar à final em 13 de julho no MetLife Stadium de Nova York. Mas, para chegar lá, as equipes terão que lutar até o fim, e às vezes além dos 90 minutos padrão para garantirem que o sonho de glória no Mundial de Clubes permaneça vivo. Veja como a prorrogação e os pênaltis funcionarão em 2025.

Haverá prorrogação na Copa do Mundo de Clubes?

Se o placar estiver empatado quando o apito final for acionado em uma partida eliminatória de 90 minutos, então será adicionado um período de 30 minutos de prorrogação, dividido em dois tempos de 15 minutos.

Durante a prorrogação do Mundial de Clubes, os times poderão fazer uma substituição adicional além das cinco que lhes foram permitidas para todo o jogo.

Se não houver vencedor na prorrogação, será realizada uma disputa de pênaltis para definir o empate e determinar quem avança.

Os jogadores de cada equipe cobrarão pênaltis até que haja um vencedor e, se o placar estiver empatado após cinco pênaltis para cada time, a disputa irá para a morte súbita.

Jogos das oitavas de final

Hoje

Jogo 49: SE Palmeiras x Botafogo – Lincoln Financial Field, Filadélfia, 12h no horário local, 13h de Brasília, 17h de Lisboa

Jogo 50: SL Benfica x Chelsea FC – Estádio Bank of America, Charlotte, 16h no horário local, 17h de Brasília, 21h de Lisboa

Domingo, 29 de junho

Jogo 51: Paris Saint-Germain x Inter Miami CF – Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, 12h no horário local, 13h de Brasília, 17h de Lisboa

Jogo 52: CR Flamengo x FC Bayern München – Estádio Hard Rock, Miami, 16h no horário local, 17h de Brasília, 21h de Lisboa

Segunda-feira, 30 de junho

Jogo 53: FC Internazionale Milano x Fluminense FC – Estádio Bank of America, Charlotte, 15h no horário local, 16h de Brasília, 20h de Lisboa

Jogo 54: Manchester City x Al Hilal – Camping World Stadium, Orlando, 21h no horário local, 22h de Brasília, 2h de Lisboa (do dia 1/7)

Terça-feira, 1º de julho

Jogo 55: Real Madrid C.F. x Juventus FC – Estádio Hard Rock, Miami, 15h no horário local, 16h de Brasília, 20h de Lisboa

Jogo 56: Borussia Dortmund x CF Monterrey – Estádio Mercedes-Benz, Atlanta, 21h no horário local, 22h de Brasília, 2h de Lisboa (do dia 1/7)